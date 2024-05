«Mientras no se saque el cepo cualquier discusión sobre tipo de cambio será vacío»

El economista Martín Redrado consideró que para determinar si el tipo de cambio es el adecuado primero hay que levantar el cepo y observar en qué precio se ubica el dólar. “Mientras no se saque el cepo cualquier discusión sobre el tipo de cambio será sobre el vacío”, sostuvo Redrado en declaraciones radiales.

Momentos antes, el presidente Javier Milei publicó un tweet en el que cuestiona a quienes sostienen que el tipo de cambio está atrasado. Tras una serie de postulados, el presidente cerró el posteo planteando: “¿Estamos frente a un caso de apreciación cambiaria o a un caso de reacomodamiento de precios relativos donde Argentina es cara en dólares dada su estructura fiscal y regulatoria?”.

Al respecto, Redrado consideró que es necesario eliminar las restricciones que operan en el Contado con Liquidación para tener una idea clara de cuál es la brecha real con el dólar oficial.

El ex presidente del Banco Central apuntó a la eliminación del dólar blend, del límite de compra de U$S 200 millones en el CCL para empresas, y la regularización del pago de importaciones.

“Es cierto que el BCRA acumuló reservas” subrayó Redrado, pero advirtió que “desde enero dos tercios de lo que importamos se puede pagar en cuatro cuotas mensuales”. “Es decir alguien que importó un bien intermedio o un insumo en enero por US$100 dólares, pagó US$25 dólares en enero y febrero pero se acumuló deuda. La deuda acumulada por importaciones es de US$ 7.700 millones. Lo que acumuló el BCRA es prácticamente lo mismo que se debe. Es una restricciones artificial”, señaló.