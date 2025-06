Mientras YPF evalúa si aumenta la nafta, tres petroleras ya la subieron 5% y se prevé otro ajuste en julio

Luego del aumento de 5% que aplicaron tres refinadoras este fin de semana largo, julio llegaría con otra suba de 5% en la nafta. Buscan anticiparse a un alza del precio internacional del petróleo por la guerra en Oriente Medio. Pero esa situación al menos ayer no se verificó ya que el precio del crudo cayó 6%.

El sábado, Axion, Puma y Shell ajustaron los precios en sus surtidores; mientras que YPF analiza qué hará. La petrolera controlada por el Estado es el mayor jugador del mercado, con una participación de 55% y comercializa los precios más bajos. En la industria interpretan que la postergación busca mitigar el impacto en la inflación de junio, que consultoras privadas anticipan que daría por encima del 1,5% de mayo. La nafta es el segundo ítem de más peso en el IPC, detrás de la carne.

El incremento de las otras tres empresas se decidió en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente, con Irán como el noveno mayor productor de petróleo del mundo, según la Agencia Internacional de Energía.

La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (Cecha) adelantó otro posible ajuste en los surtidores que rondaría otra vez en 5% y se concretaría en los primeros días de julio.

El sector estima un atraso en naftas y gasoil mayor a 20%. Al respecto, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) advirtió que deberían subir 20% para recuperar el valor de marzo de 2018 y alertó que persiste un retraso en la actualización del Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC), que tienen alta incidencia en el precio que paga el consumidor.

El país importa cerca de 10% de los combustibles que se venden y busca que el precio local siga cada vez más la variación del internacional. Sobre este punto, el CEO de YPF, Horacio Marín, se refirió en varias ocasiones. Expresó que “si sube el precio del crudo, deberán subir los combustibles; y si baja, deberían bajar”.

El cierre del estrecho de Ormuz

El factor clave que determinará la evolución de la oferta de combustibles es el estrecho de Ormuz, ubicado entre las costas de Irán y Omán, por donde pasa 20% del petróleo global.

En el primer trimestre del año, transitaron por este paso que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y el mar Arábigo 15 millones de barriles diarios de crudo y 8 millones de productos petroleros. El parlamento iraní propuso el cierre del estrecho por los recientes ataques aéreos. Por ahora, sigue funcionando y no afectó el suministro.

Aunque Irán no es el principal exportador -el primero es Arabia Saudita-, su ubicación geográfica le otorga un control estratégico. Si se cierra el estrecho, los mercados asiáticos serán los más afectados, pero la interrupción de la actividad impactaría en la provisión global, con un alza abrupta de hasta 30% en el precio, anticipan en el mercado.

En solo cinco días, el Brent -la cotización del crudo que se extrae del Mar del Norte y es el principal indicador del comercio internacional de derivados del petróleo- aumentó más de 10% por la escalada de la tensión.

Desde el inicio del conflicto bélico en lo que va de junio, subió 24%, US$ 15: el barril pasó de US$ 61 a US$ 76. Este lunes cerró a US$ 73, luego de que la suba inicial en la jornada a US$ 81 se moderó. Los más pesimistas proyectan que podría superar los US$ 120 si el conflicto continúa y afecta a otros países productores.

Guillermo Lego, gerente general de Cecha, resaltó que “llegó a US$ 77”, aunque aclaró que “hace un año estaba en US$ 84, por lo que el incremento no es tan significativo”. Sin embargo, “para el bolsillo del consumidor todo aumento es sensible”, apuntó, y reconoció que la situación golpea también al sector expendedor. “Venimos con una caída de 7% en las ventas”, señaló.