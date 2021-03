Miers: “La provincia trabaja en la inclusión de todas las personas”

Compartir

Linkedin Print

En el marco de la conmemoración por el Día Internacional del Síndrome de Down, se han realizado actividades en las instituciones educativas y se han reforzado las charlas sobre la toma de conciencia y sobre la importancia de su inclusión social.

El 21 de marzo se celebra el Día Internacional del Síndrome de Down, con el objetivo de generar una mayor conciencia pública y resaltar la importancia de su autonomía e independencia individual, en particular la libertad de tomar sus propias decisiones.

En el marco de esta fecha, Gustavo Miers, miembro del equipo técnico de Educación Especial, expresó: “Si bien tenemos un Estado presente y una sociedad que ha tomado a la discapacidad como algo más inclusivo, siempre hay que hablar de concientizar, sensibilizar y visibilizar la inclusión”.

Al respecto, informó: “La provincia trabaja completamente lo que es la inclusión de todas las personas y no sólo con discapacidad. En los últimos 25 años, hemos avanzado mucho, pasamos de un modelo netamente de rehabilitación a un modelo social (…) incluido, no sólo en la educación, sino en todos los ámbitos como ser recreativo, cultural, deportivo. Es decir, como cualquier persona con derecho”, aseveró.

Autonomía y desarrollo

Por otra parte, la directora de la Escuela Especial N° 1, Mónica Medina, manifestó: “Trabajamos en lograr la autonomía y el desarrollo de los niños a través de la educación como herramienta, pero visto de una manera integral”.

Y agregó: “Uno de los objetivos de nuestra institución es lograr que ellos tengan la vida lo más plena posible, o sea, que puedan decidir sobre su sufragio, sobre su vida, sobre casarse, formar una familia, tener hijos el día de mañana. Todo lo que hace a la vida normal de cada uno de nosotros, ellos también tienen sus derechos para poder hacerlo”, aseguró.

Para garantizar este derecho, puntualizó: “Se trabaja fuertemente para su independencia, sobretodo laboral, dándoles espacios en la comunidad”.

En referencia, definió a la labor realizada como “un trabajo de hormiga”. “Lo hacemos con todos los elementos que nos da el Gobierno, con todas las comodidades que tenemos en los talleres”.

“Desde los tres años les damos servicio de atención temprana, como ser jardín y educación primaria común” y amplió: “Algunos chicos optan por la Escuela Especial, como una forma de inclusión. Los vamos formando para que lleguen a la vida adulta y poder incluirlos en una salida laboral que puede ser en cualquier ámbito común o puede ser desde la misma familia en un microemprendimiento”.

En contexto, Miers declaró: “El desarrollo de las capacidades consiste en potenciar lo que más le gusta e interesa. Como bien decía, se trabaja en el hecho de cómo puede desarrollar su vida fuera de la escuela. Si bien, la institución siempre va a estar abierta para cualquiera de ellos, se busca que tengan autonomía como cualquiera de nosotros”.

Por su parte, la directora agregó: “El desarrollo integral del niño se da, a través del trabajo de un equipo multidisciplinario”.

Conmemoración

Para evocar la fecha, en todas las escuelas del territorio provincial se realizaron diferentes actividades.

En ese sentido, Miers resaltó que los festejos se vivieron a través de las plataformas digitales gracias al esfuerzo, organización y trabajo en conjunto entre padres y comunidad educativa.

“Para nosotros, la familia es el sostén, el motor, sin ellos, nada se podría hacer. La verdadera inclusión comienza con la familia que acerca al niño a la institución (…) y, nosotros como educación, como Estado, acompañamos este proceso”, culminó.

Compartir

Linkedin Print