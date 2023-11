Mignani: «Fue duro perder el clásico, hay que dar vuelta la página»

Sebastián Mignani, la última incorporación de Regatas Corrientes en la Liga Nacional de Basquetbol (LNB) señaló que el plantel se estuvo entrenando en la semana a conciencia para buscar cortar mañana de local frente a Comunicaciones de Mercedes las dos derrotas en fila que sufrió en la competencia y así comenzar una racha positiva. El equipo del parque Mitre viene de caer consecutivamente frente a Oberá, en Misiones, y con San Martín, en el clásico del certamen entre equipos correntinos, para redondear un récord de 4 triunfos y 3 derrotas en lo que va del certamen.

“Fue duro perder un clásico, más aún de local y por como se dio el partido, donde entramos mal y cometimos muchos errores, mientras que ellos estuvieron muy efectivos, y creo que el partido se terminó ahí, en el primer cuarto. Después más o menos lo llevamos, pero no supimos como salir de esa situación y no alcanzó para poder revertir”, expresó Mignani en declaraciones a La Red Deportiva (La Red Corrientes – 107.1 Mhz). El marplatense agregó que “tanto el grupo como con el cuerpo técnico hablamos de que hay que dar vuelta la página, hay que tomar los errores que cometimos, corregirlos, como estuvimos haciendo en la semana porque tuvimos varios días para entrenarnos, y ya pensar en el lunes para poder cortar la racha de estos dos partidos seguidos que tuvimos con derrota”.

Respecto al próximo rival, Comunicaciones, el base-escolta, señaló que “es un equipo de muchos extranjeros, recientemente sumaron a uno más, (NdR: por el venezolano Edgar Martínez, que reemplaza temporariamente a Facundo Giorgi, por lesión) con un perímetro muy picante, con buenos tiradores de muchos recursos, por lo que poco que vimos”. El jugador del Remero expresó que aparentemente, “a diferencia de los equipos con muchos extranjeros, donde suele aparecer el ego, tengo entendido que se conectan bien, se entienden, así que habrá que hacer mucho hincapié en su quintento titular y buscar bajarles el goleo”.

Mignani indicó que durante la semana estuvieron “entrenando entrenando para superar las adversidades que se dieron en el partido con San Martín, para que no nos vuelva a pasar, y si sucede, poder salir rápido de esas situaciones, y sobre todo estamos puntualizando en defender bien el uno contra uno, porque ellos tienen muchos americanos que juegan a eso, más allá que también se entienden en el juego colectivo, y en base a eso cerrarnos mucho más en las ayudas y de ahí construir para adelante”. “Estamos trabajando para cortar la racha de dos partidos con derrota, ganar el lunes y comenzar una racha positiva, como se hizo cuando se arrancó en Ferro”, redondeó.

“Cuando me llamo Fer (por Fernando Calvi) me dijo que le estaba faltando rotación, que estaban cortos en el puesto, y también en la generación, que va un poco con mi juego, y el club siempre me gustó. He venido a jugar en contra, y considero que es una buena ciudad, un buen club, y también me cerraba el hecho que el entrenador confíe en mi para cumplir ese rol, que es un poco lo que vine a hacer”, respondió Mignani acerca de su llegada a Regatas. El base-escolta destacó: “Me estoy sintiendo cómodo, el grupo y el entrenador me hacen sentir así con la confianza que me dan, y si bien hace poco que estoy, porque sólo entrené esta semana y la anterior con el plantel porque ni bien llegué tuvimos la gira y no lo pudimos hacer, ya me voy sintiendo mejor. A algunos chicos ya los conocía y a los otros que no estos días son importantes para que me conozcan en el juego”.

Para el oriundo de Mar del Plata, su presencia en Regatas es la vuelta a la Liga Nacional, después de haber jugado por última vez con Ferro la temporada 2020/21. A los 33 años, Mignani llegó a Regatas luego de jugar mucho tiempo en el extranjero, en ligas como la LEB Plata de España, Islandia, Colombia y Venezuela. “Tuve un recorrido lindo que me sirvió para ganar experiencia, conocer otras ligas, otro tipo de juegos, y hoy me toca estar en Regatas donde vengo a aportar lo que se y lo que he adquirido en estos años para el servicio del equipo”, manifestó por último.