Compartir

Linkedin Print Whatsapp

La Dirección Nacional de Migraciones (DNM) dispuso este viernes la expulsión del país con prohibición de reingreso permanente a Joaquín «El Paisa» Aquino, de nacionalidad paraguaya, y quien fue apresado esta semana por narcotráfico e investigado por el caso de la droga adulterada que provocó 23 muertes en la zona oeste y noroeste del conurbano.

Fuentes del Ministerio del Interior, del que depende la DNM, informaron que se notificó al acusado en la sede de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) La Matanza para que la medida sea elevada al juez de la causa en la que está detenido.

«Desde Migraciones se había negado la residencia a Aquino y se lo había expulsado del país con prohibición de reingreso por ocho años, aunque la medida no pudo hacerse efectiva ya que el mismo se encontraba prófugo de la Justicia», explicó la titular de Migraciones, Florencia Carignano.

«La decisión del organismo migratorio se debió a que Aquino tenía condenas por tenencia ilegal de arma de guerra y por tráfico de estupefacientes en su modalidad de tenencia con fines de comercialización», añadió la funcionaria.

Según Carignano, la expulsión y prohibición de ingreso dispuesta ahora es «de forma permanente» y «se hará efectiva cuando cese el interés de la Justicia sobre la persona».

Por su parte, Aquino permanece detenido a disposición del juez federal de Tres de Febrero, Juan Manuel Culotta, ante quien se negó a declarar cuando se lo acusó de «tráfico de estupefacientes, en la modalidad de comercio y tenencia con fines de comercialización agravado por la intervención de tres o más personas organizadas para cometerlo y tenencia ilegítima de arma de guerra».

A su vez, «El Paisa» es investigado, aunque no está imputado hasta el momento, en la causa por las 23 muertes y decenas de intoxicaciones provocadas por la ingesta de cocaína adulterada y que tramita en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 16 de San Martín.

Por esta causa, que se inició previo a las muertes por cocaína adulterada, también hay otros seis detenidos, entre ellos, Aldana Benítez, la pareja de Aquino; Alberto Medina y la mujer de este, Mónica Altamirano; quienes serán indagados en las próximas horas.

Todos afrontan los mismos cargos aunque con distintos grados de responsabilidad, siendo Aquino el presunto «organizador» de la banda, detallaron los voceros.

A su vez, en este expediente hay una imputada más que no quedó detenida, pero que se le notificó de la formación de la causa en función de que en el allanamiento a su domicilio se encontró solo un teléfono celular, aunque los investigadores procuraban reunir más pruebas, añadieron los informantes.

En tanto, las fuentes consultadas aclararon que, más allá de las conexidades entre esta causa y la que tramita en la justicia ordinaria por las muertes e intoxicaciones con la cocaína adulterada, por el momento ambos expedientes seguirán por separado: uno en el fuero federal y el otro la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 16 de San Martín, donde se investigan las muertes de las 23 personas que consumieron la cocaína adulterada y la intoxicación de más de 80.

Procedimientos

También se detalló que en el marco de la causa iniciada por las muertes e intoxicaciones se llevaron a cabo tres procedimientos en recintos señalados como búnkeres en el barrio conocido como Puerta 8, sito en las inmediaciones de la ruta 8 y Camino del Buen Ayre de la localidad de Loma Hermosa, Partido de Tres de Febrero.

«En uno de los domicilios no se encontró nada. En otro, más de 200 envoltorios con sustancia prima facie marihuana (pendiente pericia química) y con un peso total de 210 grs. En el tercero de los búnkeres se encontraron 480 envoltorios de nylon rosado con polvo en su interior, presumiblemente cocaína (a peritar) por un peso de 120 gramos, más 6 plantas presumiblemente de cannabis y 2 chalecos antibalas», añadió la Procuración.

Finalmente, se detalló que en otro procedimiento llevado a cabo en el asentamiento conocido como Villa El Gaucho, se incautaron 3.346 envoltorios de nylon rosado con polvo blanco en su interior presumiblemente cocaína (a peritar) por un peso total de 825 grs.

«Vale aclarar que los envoltorios de nylon rosados incautados en ambos domicilios son similares entre sí», dice el comunicado.

Hasta este jueves, la Procuración reportó 23 personas fallecidas, cuyas autopsias se están llevando a cabo, y numerosos intoxicados. En tanto, el Gobierno bonaerense informó en su último reporte de este viernes por la mañana que la cantidad de fallecidos se mantiene estable en 20, que hay actualmente 30 internados, diez de ellos con con asistencia respiratoria mecánica, mientras que el sistema de salud atendió 245 consultas por guardia.

Además indicó que el Ministerio de Salud mantiene vigente el alerta epidemiológica para los hospitales bonaerenses para el tratamiento de pacientes con una probable intoxicación con opiáceos que indica la aplicación de Naloxona para iniciar el tratamiento.

Las cifras difundidas por el Gobierno provincial contemplan a los fallecidos que llegaron a centros asistenciales y no los que murieron en domicilios o en la vía pública y fueron directamente derivados a la morgue, que son otros tres casos, con lo cual el total de muertes asciende a 23.

Sobre las diligencias pendientes, la Procuración informó que parte de las pericias químicas de la droga y muestras biológicas de los intoxicados se van a llevar a cabo en laboratorios del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires y otras muestras biológicas serán peritadas en laboratorios federales a pedido del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

Por el momento, se tramitan en paralelo y en distintos fueros el expediente por las muertes e intoxicaciones y el de la banda de «El Paisa», señalado ayer por el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, como el sucesor del capo narco de la droga de la zona noroeste del conurbano «Mameluco» Villalba.

La pesquisa está abocada ahora a determinar si la droga ingerida por las víctimas y la secuestrada en poder de ese acusado, que presentaban envoltorios similares coinciden en cuanto a su composición.

Compartir

Linkedin Print Whatsapp