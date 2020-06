Migue Granados se mostró furioso con los vecinos de Recoleta que bailaron en la calle

Compartir

En las últimas horas aparecieron videos en los que se ve a un grupo de vecinos de Recoleta bailando en la calle mientras Patricio “Pato” Zambrano -un reconocido DJ del barrio- pasaba música. Rápidamente las imágenes se viralizaron en las redes sociales y las criticas no tardaron en llegar. En las filmaciones se puede observar como el grupo baila al ritmo de una canción de Tan Bionica, que el DJ pasa desde el balcón de su casa ubicada en Talcahuano al 1200.

En los videos se observa la falta de cumplimento del protocolo establecido y personas que no respetan el distanciamiento social. Entre las críticas que se leyeron en las redes sociales, se destacó la de Migue Granados, que también vive en Recoleta, pero que repudió el accionar de sus vecinos.

“Lo peor de todo es que estos imbéciles nos ocupan las camas después”, escribió en su cuenta de Twitter, red social en la que tiene más de un millón de seguidores. “Me la secan los que me dicen que mi enojo es selectivo porque son de Recoleta y bla. Mi enojo es con la gente que esta pelotudeando en la vereda. En la Matanza o en Puerto Madero”, continuó el actor.

Desde que comenzó la cuarentena, Zambrano pasa música desde su balcón todos los fin de semanas. Hace un poco menos de un mes, el DJ tuvo un conflicto con la policía por esta misma situación que se produjo en la tarde del domingo.

“A mí no me enoja que sean de Recoleta. ¡Amo Recoleta! Me molesta y me da envidia no poder hacerlo yo por colaborar con el sistema sanitario. De hecho en mi próxima vida voy a ser una viuda nazi de Recoleta”, agregó Granados sobre la clara postura que tiene contra quienes rompen el aislamiento social, preventivo y obligatorio que rige en la Argentina desde el 20 de marzo.

En otro de los mensajes, el humorista apeló a la ironía para responder a quienes lo criticaron por sus dichos en la red social: “No entiendo a la gente, me dicen que me hago el popular y el zurdito. Y yo solo quiero tener mucho dinero y un departamento en Manhattan”.

No es la primera vez que Migue Granados expresa públicamente su enojo contra quienes salieron de su casa durante la cuarentena y no son personas esenciales. “¿Son imbéciles?”, preguntó hace un mes sobre los programas de televisión que tienen invitados.

En aquel entonces se refirió a algunas de las contradicciones que presenta la cuarentena, como que un artista pueda ir a un ciclo en pantalla pero no a ver a un familiar. “Comprendo al rubro TV, y que vayan al estudio los conductores y técnicos. Pero los programas con invitados, ¿son imbéciles? Y encima los pajeros van en vez de decir que no. A hablar al pedo y jugar. No es que va un infectólogo. Yo también quiero almorzar con mis amigos, kinga”, escribió en Twitter el actor.

“Yo hago UC desde casa justamente porque no es esencial. Podría tener permiso e ir a la radio tranquilamente. Pero prefiero que se vea pixelado y colaborar con la causa”. Además, se quejó: “Y de la misma manera que se cuidan los conductores con sus invitados me puedo cuidar yo para almorzar con mi hermana y mi viejo. Pero no puedo elegir. ¿No?”.

Para cerrar, aclaró que “no es nada personal” y que él consume muchos de esos programas, pero que las entrevistas bien se podrían hacer por Skype “para no arriesgarse”.