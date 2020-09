Miguel Ángel Pichetto elogió a Kicillof y afirmó que “es una tontería querer jubilar a Macri”

Compartir

El ex senador nacional Miguel Pichetto, una de las figuras más importantes de Juntos por el Cambio, le respondió este domingo a Emilio Monzó, el ex presidente de la Cámara de Diputados, que había asegurado en una entrevista con Infobae que Cristina y Macri tenían que ser “una etapa terminada” y que debía “dar un paso al costado los dos”. Sin nombrarlo, pero haciendo alusión a sus palabras, aseguró: “Es una tontería querer jubilar a Macri”.

“A Macri el país lo conoce de punta a punta. Tiene una imagen positiva dura, también una imagen negativa. Es una figura clave”, sostuvo, al tiempo que remarcó es imposible arriesgar si el ex presidente volverá a postularse en el 2023 porque “3 años y 3 meses en la Argentina” son mucho tiempo. Sin embargo, advirtió que el triunfo de Cristina Kirchner como vicepresidenta en diciembre último “es un buen ejemplo de que nadie está terminado en la Argentina”.

En diálogo con radio Rivadavia, dijo que ve al ex presidente “comprometido con la política, atento, siguiendo los temas y mirando al país” y que lejos de obligarlo a dar un paso al costado, “tenes que ganarle y hacer una renovación para avanzar”.

En otro tramo de la entrevista, analizó la gestión de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires y aseguró que el Gobernador “se pegó un tiro en el pie” al “soltar a cinco mil presos peligrosos”, lo que generó el “aliento de los intendentes” en el levantamiento de la Policía Bonaerense.

En ese sentido, resaltó que en la provincia “vienen de una revuelta policial en la que quisieron debilitar fuertemente a Kicillof” y aclaró: “Yo no soy de su simpatía ni él me resulta simpático, pero debo decir que trabaja con honestidad”.

El ex senador también se refirió al problema con el conteo de muertes por coronavirus en el territorio bonaerense: “No hubo reactivos ni trabajo serio. No hubo un equipo cohesionado trabajando. Los medios tienen que pedir explicaciones al gobierno bonaerense”.

Consideró que “lo que pasó es desolador” ya que “el número, porcentualmente, está entre los más altos del mundo”, y afirmó: “Ni siquiera tenes un saldo sanitario positivo y en el medio paraste toda la economía y destruiste todo. Es tremendo”.

Sobre la marcha del país, en tiempos de coronavirus, opinó que “no hay muchas cosas para rescatar de un año muy oscuro” y consideró que en el manejo de la pandemia “la Ciudad trabajó con más seriedad y más responsabilidad en los planos de la información y la estadística” que otros distritos.

Por último, respecto a Alberto Fernández, expresó que “se ha corrido del centro” y “tiene que cuidar más la palabra” porque “está perdiendo la confianza.