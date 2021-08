Miguel Ángel Russo fue contactado para dirigir la selección de Venezuela

Compartir

El ex entrenador de Boca recibió el llamado a pocas horas de la salida de José Peseiro, según pudo confirmar Doble Amarilla. En caso de aceptar, no debutaría en la triple fecha de Eliminatorias Sudamericanas de septiembre.

Miguel Ángel Russo, ex entrenador de Boca, recibió el llamado del presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) para hacerse cargo de la Selección a pocas horas de la salida de José Peseiro, según pudo confirmar Doble Amarilla.

El entrenador estuvo en Buenos Aires por una cuestión personal y recibió el llamado de la FVF al regresar a Rosario. Pidió tiempo para pensarlo y responder por sí o por no.

En caso de aceptar, no debutaría en la Selección de Venezuela en la triple fecha de Eliminatorias Sudamericanas de septiembre. Mientras tanto, habría un DT interino. Desde la Federación esperan respuesta para los próximos días, según le confirmaron a este portal.

Russo, cabe recordar, es paciente oncológico. Tal como informó el periodista Alfredo Coronis, debe estar en constante monitoreo por parte de especialistas de salud. En ese sentido, el entorno del entrenador y su cuerpo técnico se muestran preocupados por la actual situación de Venezuela. ¿Aceptará?

