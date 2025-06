Miguel Montoya: “No hubo ninguna provocación, realmente  el que lo muestra así no estuvo allí”

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, el diputado y Presidente de la UCR, Miguel Montoya se refirió a los hechos de violencia física y verbal que sufrieron varios integrantes de la “Cabalgata por la Libertad” que se viene desarrollando en toda la provincia.

Los hechos, según contó Montoya, fueron que “un grupo de gente fue a decirnos que nosotros nos teníamos que ir de “su barrio”, y que nosotros no podíamos estar allí y además después pasaron ya a la violencia física”.

“Eso fue lo que pasó no hubo ninguna provocación, realmente el que lo muestra así no estuvo allí, no conoce lo que realmente pasó”.

Ampliaremos…