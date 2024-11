Miguel Montoya sobre el Presupuesto: «El Ejecutivo tiene la billetera y el látigo»

El diputado por la Unión Cívica Radical, Miguel Montoya, charló con el Grupo de Medios TVO y se refirió a la situación del presupuesto provincial, cuestionando tanto su falta de tratamiento en la Legislatura como las maniobras políticas en torno a su aprobación. Montoya aseguró que la ausencia de un presupuesto aprobado para el próximo período «genera una enorme libre disposición de fondos para el Poder Ejecutivo» y remarcó que la reconducción del presupuesto anterior le otorga al gobierno una gran flexibilidad en la gestión de los recursos.

Según el legislador, a nivel nacional el gobierno tiene dificultades para consensuar el presupuesto debido a la falta de apoyo en el Congreso, lo que provoca que, al no aprobarse uno nuevo, se mantenga el del año anterior, lo que permite al Ejecutivo disponer de dinero de manera «libre». Por otro lado, a nivel provincial, Montoya destacó que el gobernador Gildo Insfrán tiene los números a su favor para aprobar el presupuesto sin mayores dificultades, pero criticó que el proyecto aún no haya sido ingresado formalmente a la Legislatura, a pesar de las declaraciones de funcionarios del Ejecutivo que afirmaban haberlo enviado.

«Es todo parte de un dibujo», expresó Montoya, señalando que el Ejecutivo provincial continúa utilizando «superpoderes» mediante la emergencia económica para tener una gran capacidad de maniobra en la asignación de recursos. En su opinión, este manejo centralizado de los fondos públicos permite al gobierno «domesticar» a los intendentes y dirigentes políticos, favoreciendo con obras públicas y programas a aquellos más cercanos al oficialismo.

En relación con el ingreso formal del proyecto de presupuesto, Montoya aclaró que aún no ha sido tratado en comisión. “El procedimiento es claro. El Ejecutivo manda el proyecto y, en la primera sesión posterior, se lee en el recinto y se gira a la Comisión correspondiente, en este caso la de Presupuesto. Pero eso no sucedió”, dijo. Y agregó: “Si lo tienen, lo tienen guardado bajo llave. No se ha trabajado ni se ha dado el curso correspondiente”.

Respecto a la posibilidad de que se convoquen a sesiones extraordinarias para tratar el presupuesto, Montoya señaló que si bien es común que se convoquen a estas sesiones para tratar proyectos económicos, esta situación es una “enorme contradicción” considerando el superávit con el que alardea el gobierno. El diputado también mencionó que entre los temas a tratar en extraordinarias se encuentra la Cuenta de Inversión, que también debería haberse tratado mucho antes, pero recién fue enviada a la Legislatura hace unos días.