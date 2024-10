Miguel Russo es el nuevo DT de San Lorenzo

El experimentado entrenador volverá al Bajo Flores para dirigir al Ciclón tras la salida de Pipi Romagnoli.El sábado pasado, San Lorenzo empató 1-1 en su visita a Godoy Cruz, cuando se completó el partido de la tercera fecha que había sido suspendido por incidentes en Mendoza. El encuentro tuvo un desenlace inusual: el Ciclón tuvo la gran chance para quedarse con la victoria con un penal en tiempo de descuento, pero Francisco Fydriszewski, que tomó el lugar de Iker Muniain, el jugador designado para el remate, eligió ‘picar’ su tiro, que salió muy débil y fue atajado con facilidad por el arquero Petroli. Así, el empate tuvo el sabor de una derrota, y una consecuencia concluyente: horas después, Leandro Romagnoli renunció como director técnico del conjunto azulgrana.

Desde entonces, varios nombres fueron ofrecidos. La dirigencia de San Lorenzo se movió también rápido y no demoró en encontrar un reemplazante reconocido y con experiencia: Miguel Ángel Russo. En las últimas horas terminaron de acordarse varios detalles, y es casi un hecho que el DT tendrá entonces una segunda etapa en el Ciclón. El DT, de 68 años, llegaría acompañado de Claudio Ubeda, su ayudante de campo; Julio Rey, el preparador físico; y Juvenal Rodríguez, un exfutbolista colombiano que trabaja en su equipo como analista de videos.

Así, Russo regresará al Nuevo Gasómetro para dirigir a la institución azulgrana, casi 16 años después de una primera etapa en la que tuvo una muy buena actuación en el Torneo Apertura 2008, que luchó hasta el final, pero perdió el título frente a Boca en un triangular final en el que también participó Tigre. En la temporada siguiente dirigió a San Lorenzo, en la Copa Libertadores, pero los resultados no acompañaron, el equipo no pasó la etapa de grupos, con apenas dos victorias, y la eliminación marcó su salida del club, luego de dirigirlo en 36 partidos, con 17 triunfos, 5 empates y 14 derrotas.

Russo encontrará ahora un San Lorenzo sumergido en una muy mala temporada, con el equipo ubicado en el puesto 24° en la Liga Profesional, y no solamente muy lejos de los puestos de ingreso a las copas, sino que también está 24° en la tabla anual. La tensión aumentó por los flojos resultados y el malestar se impregnó de cada rincón de San Lorenzo. Tan complejo es el presente deportivo que los futbolistas tuvieron que vivir un momento desagradable este jueves, cuando apareció un grupo de hinchas caracterizados del Ciclón, que ingresó a la cancha auxiliar de entrenamiento y se reunió con algunos jugadores para exigirles una pronta reacción.

Según algunos medios partidarios, cerca de 60 hinchas, divididos en tres grupos, utilizaron los tres accesos que tiene la cancha auxiliar para ingresar al club y reunirse con los jugadores antes de que empezara el entrenamiento. Los futbolistas se agruparon, quedaron rodeados y habrían recibido un “pedido” concreto: “Se tienen que dar cuenta la camiseta que tienen puesta. Esto es un desastre. Si de verdad está todo bien y ustedes están unidos, demuéstrenlo el domingo”, fueron las palabras más importantes del reclamo de cara al choque contra Barracas Central, en el Nuevo Gasómetro.

Ahora, resta definir cuándo comenzará a trabajar Russo, y si su estreno será bien pronto, en el cotejo del domingo desde las 19.30, cuando el Ciclón reciba en el Nuevo Gasómetro a Barracas Central -dirigido a su vez por otro ídolo del club azulgrana como Rubén Darío Insua-, o lo hará en la decimonovena fecha, cuando el Ciclón visite en Mendoza a Independiente Rivadavia.