Miguel Russo puso en duda su futuro en San Lorenzo tras la derrota ante Platense

Luego de la derrota ante Platense en la semifinal del Torneo Apertura, todas las hipótesis se instalaron sobre el futuro de Miguel Ángel Russo en San Lorenzo. El experimentado estratega lideró una campaña notable en un equipo que careció de jerarquía y apoyo de la Comisión Directiva. Y haberse quedado en las puertas de la final del campeonato doméstico fue tomado como un reconocimiento por los fanáticos que le agradecieron al DT el esfuerzo realizado en plena crisis institucional.

Sin embargo, la presión mediática que vincula al entrenador con Boca Juniors fue el tema central que acaparó la atención de su conferencia de prensa.

“Hablo de San Lorenzo y nada más. Ustedes saben cómo soy yo. Estos chicos formaron un gran grupo, y ahora tenemos que afrontar un día muy duro”, comenzó el DT ante la pregunta de los periodistas que buscaron algún indicio sobre algún posible vínculo con el Xeneize.

En la misma sintonía, cuando le consultaron sobre si seguirá al frente del Ciclón, el Palomo insistió en mantener una postura serena, lejos de alimentar cualquier especulación: “No voy a hablar de mi futuro. Hoy me invade la derrota y el dolor. Todo lo que diga, yo no escucho nada ni me interesa. Hay que saber qué decir. Las cosas que tenga internamente no las hablaré en público”.

En una línea paralela por su pasado en el Gigante de Arroyito, Miguel Ángel Russo intentó hacer una comparativa que no quedó del todo clara. “Más allá de todo esto, ustedes me conocen. Hoy es duro mantener todo. Me pasó en Central, porque uno me tiró una piedra y me arruinó todo. En la Copa Libertadores veníamos muy bien, pero influyeron muchas cosas en ese partido con Peñarol. Me acuerdo de todo, porque tengo mucha memoria. Hoy pasó algo similar”.

Finalmente, cuando dejó las sensaciones que le dejó la caída con el Calamar, remarcó el sabor amargo con el que se fue del Pedro Bidegain. “No nos gusta haber quedado eliminados. Estamos dolidos, pero esto es fútbol. Hay que seguir”, concluyó.

Cabe recordar que muchos descartaron a Russo como opción de Boca cuando desde los pasillos de La Bombonera filtraron que pretendían presentar al nuevo DT la próxima semana, aunque lo cierto es que si se deciden por Miguel, podrían concretar el interinato de Roberto Pompei o Silvio Rudman a la espera de la decisión que tome el DT. En el peor de los casos, aguardarán por la liberación del entrenador del Ciclón y lo presentarían el lunes 2 o el martes 3, con casi diez días para preparar el viaje a Estados Unidos y a dos semanas del debut del 16/6 ante Benfica en el Mundial de Clubes. Se tratan de versiones cruzadas que se descartaron en la última rueda de prensa.

En la jornada del Bajo Flores Platense festejó su 120º aniversario con el triunfo en el Nuevo Gasómetro. Con el gol de Franco Zapiola, el Calamar se impuso ante el Cuervo y mantiene la ilusión de lograr el primer título de su historia.

La final se disputará el próximo domingo 1º de junio en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero desde las 17 horas y coronará al primer campeón de la temporada del fútbol argentino.