Milagros Vargas fue titular en el debut con empate de San Lorenzo

Compartir

Linkedin Print

Tuvieron que pelearla, en un partido difícil que las Santitas lograron empatar y que, sin dudas, también podrían haber ganado. En definitiva, San Lorenzo igualó 2 a 2 con El Porvenir, en Gerli, en el comienzo del Torneo Apertura de AFA. Los goles del Ciclón los aportaron Débora Molina y la colombiana Naila Imbachi. La formoseña Milagros Vargas fue titular y fue reemplazada a los 33 minutos del complemento. Seila Romero estuvo en el banco pero no ingreso.

En un primer tiempo muy parejo, El Porvenir logró abrir el marcador a los 30 minutos, a través de Guadalupe Miño: intentó tirar un centro desde la derecha, pero la pelota se le terminó colando a Bobadilla en forma espectacular. San Lorenzo no tardó en responder, y tres minutos después consiguió igualar el marcador por intermedio de Débora Molina, quien definió muy bien un mano a mano con la arquera, con un remate rasante al primer palo.

En el complemento, el local volvió a sorprender, cuando a los 4 minutos se puso 2-1. Y en una repetición de lo sucedido anteriormente, las Santitas contestaron rápido, con un cabezazo de Imbachi que dejó la chapa 2-2.

Hubo chances para ambos equipos, pero finalmente no se quebró la paridad. El Ciclón inició así su camino en la Zona A, en busca de terminar entre los cuatro primeros equipos, para clasificarse a la etapa final. En la próxima fecha, San Lorenzo recibirá a Gimnasia.

Yanina Sosa desde el inicio

en la derrota académica

La espera terminó y el fútbol femenino volvió al ruedo. El equipo femenino de Racing se midió ante Deportivo Español, en el Predio Tita Mattiussi, en lo que significó el debut en el Torneo Apertura. Pero la alegría por volver a escena no pudo ser completa: el equipo dirigido por Antonio Spinelli arrancó con el pie izquierdo al caer 1-0. Se trata de una derrota que sorprende luego de que, en la pretemporada, la Academia se mostrara muy fuerte.

En un 4-1-3-2, Racing formó con Sosa; Otazú, Oszczyk, Nardone; Muñóz; Cáceres, Fagiano, Curril; Bueno y D’Ambrosio.

Compartir

Linkedin Print