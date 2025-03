Milei: «A los que andan con trapos en la cara y queman autos los vamos a meter presos»

El presidente Javier Milei reapareció este viernes en la feria de Expoagro tras los graves incidentes que se registraron el último miércoles en las inmediaciones del Congreso durante la marcha de jubilados y le dio un fuerte respaldo a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien lo acompañó durante su discurso.

«Quiero agradecer la presencia de la doctora Bullrich, por su enorme trabajado defendiendo y sosteniendo los valores de la Republica donde ello lo requiera», dijo el Presidente al comienzo de su exposición, con la ministra sentada a su lado.

Luego se refirió directamente a lo que sucedió en la marcha convocada por barrabravas y militantes sociales y de izquierda. «Los buenos son los de azul y los hijos de puta que andan con trapos en la cara y rompen autos y queman autos y amenazan a la gente porque no quieren perder curros esos son los malos y los vamos a meter presos», enfatizó.

«Vamos a defender la República porque no vienen contra mi, vienen contra ustedes, yo solo estoy en el medio. Si acelero en las curvas ahora voy a acelerar mucho más», agregó.

Un manifestante arroja piedras a la policía en las inmediaciones del Congreso. Foto: Emmanuel Fernández.Un manifestante arroja piedras a la policía en las inmediaciones del Congreso. Foto: Emmanuel Fernández.

Además de Bullrich, Milei también estuvo acompañado por el diputado José Luis Espert, a quien le dedicó unas palabras: «También quiero dar las gracias a Espert que me acompañó el año pasado y está haciendo una tarea titánica, ciclópea en el Congreso».

Milei también se tomó unos segundos para destacar la presencia del vocero presidencial Manuel Adorni en Expoagro. Justamente, tanto el portavoz como Espert son dos nombres que suenan fuerte como candidatos de La Libertad Avanza en las próximas elecciones.

«Hoy me vine rodeado de gente que irrita zurdos por doquier. Van a decir que soy un provocador», ironizó el Presidente en este tramo de su discurso.

El mensaje de

Milei al campo

Tras hacer un repaso sobre las políticas económicas del Gobierno, el Presidente sostuvo que el Gobierno viene «a sacarle el peso del Estado de la espalda de los productores». En este punto, remarcó que «es falso que el desarrollo industrial deba darse pisándole la cabeza al campo». «Se utilizó la prosperidad de un sector como el agropecuario para financiar otros déficit», cuestionó.

«Queremos eliminar el cepo y las retenciones para siempre y que el país pueda sostenerse sin saquear a su sector mas productivo, pero para que sea duradero hay que hacerlo de la manera para que en el futuro no venga un degenerado fiscal a meterle el brazo en el bolsillo», sostuvo.

En este sentido, puntualizó que desde el Gobierno continuarán bajando las retenciones «hasta que lleguen a cero para que se queden ahí de una vez y para siempre».

Poco antes, recordó charlas que tuvo con productores durante la campaña que lo llevó a la presidencia. «Claramente había dos problemáticas muy marcadas. Uno era la brecha cambiaria y el otro las retenciones. En términos cuantitativos era mucho más el tema de la brecha, una relación 3 a 1. Esto no quiere decir que no considere que las retenciones son una aberración», remarcó.

En esa línea, señaló que durante su visita del año pasado el discurso eran promesas, mientras que «ahora son hechos», y puso como ejemplos la baja de la inflación y la reducción de la brecha.