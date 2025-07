Milei acusó a los gobernadores de querer «romper todo»

El martes por la noche, el presidente Javier Milei suspendió su viaje a la provincia de Tucumán, en donde iba a encabezar el acto por el Día de la Independencia acompañado de sus ministros y un grupo reducido de gobernadores.

Sin embargo, desde el Gobierno dieron marcha atrás, asegurando que la decisión se vinculaba a factores climáticos. Según remarcaron en un comunicado, la niebla había generado complicaciones en la logística.

«Nuestro plan era hacer la ceremonia histórica en la Casa de Tucumán y el plan se mantuvo hasta las 17. Estaba en Olivos y no se veía nada, era como estar dentro de una nube, y la situación era compleja. Había muchísimos vuelos que estaban cancelados y ya la recomendación era que no se viajara. Era un peligro. Lo más complejo era que no estaban garantizadas las condiciones para volver», relató.

Sumado a ello, dijo las especulaciones lo tienen sin cuidado. «De hecho lo estiramos hasta último momento. Si pretenden que para hacer una crítica que me suba a un avión y corra riesgo de vida, era bastante imprudente y eso es lo que las fuerzas determinaron, que no era apropiado», aseguró.

No obstante, el mandatario, además, aprovechó para enviarle un mensaje a los gobernadores. «Quieren destruir al gobierno nacional, todos», sostuvo en diálogo con El Observador, sin diferenciar a quienes sí iban a estar presentes en el acto por el Día de la Independencia (Osvaldo Jaldo, Gustavo Sáenz, Raúl Jalil y Carlos Sadir).

Milei arremetió contra los gobernadores, quienes decidieron, en su gran mayoría, no asistir al acto en Tucumán

Y remarcó: «La intención de ellos es romper todo porque si La Libertad Avanza se convierte en La ‘Libertad Arrasa’ ellos tienen un problema, se tienen que jubilar. No les importan los argentinos, están dispuestos a hacerlos sufrir con tal de ellos mantener el poder».

Asimismo, el libertario dejó en claro que hubo un aumento de la recaudación de entre 7% y 8%, mientras que los mandatarios provinciales reclaman que la Casa Rosada cortó el giro de fondos. «Están recibiendo un montón de recursos, partieron de una situación de equilibrio, están recibiendo más recursos. No corresponde (el reclamo), están desbocados», afirmó.

En esa línea, Milei mencionó que el paquete de medidas que enviaron los gobernadores al Congreso, a las que catalogó como «aberraciones», representan un 2,5 del Producto Bruto Interno (PBI). «Está claro que están buscando destruir», opinó.