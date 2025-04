Milei acusó a los Macri de una traición para «cuidar los negocios» en CABA

El presidente Javier Milei cuestionó al ex presidente Mauricio Macri y al jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, por la estrategia adoptada en CABA, donde la Libertad Avanza pretendía cerrar un entendimiento para competir en conjunto contra el kirchnerismo. “No hay voluntad de cambio en la Ciudad”, disparó.

El jefe de Estado enumeró distintos hechos que imposibilitaron el entendimiento: dijo que demonizaron a su hermana, la secretaria General de la Presidencia Karina Milei, que los primos buscan “cuidar los negocios” que tienen en la Ciudad de Buenos Aires -según la visión de Milei- y que sintió como una traición por la espalda la contratación del asesor catalán Antoní Gutiérrez-Rubí.

Gutiérrez-Rubí es un prestigioso analista internacional que actualmente trabaja en la campaña del PRO para las elecciones legislativas que se realizarán el 18 de mayo. El viernes pasado fue noticia porque el gobierno nacional decidió cancelarle su residencia en la Argentina.

Milei también aseguró que fue el PRO el que impidió un acuerdo en CABA al desdoblar la fecha de las elecciones. Esta declaración choca con los argumentos expresados por los principales referentes del partido amarillo, que suele responsabilizar a Karina Milei por falta de entendimiento en la Ciudad de Buenos Aires y en la mayoría de las provincias del interior del país. También le pidió a Jorge Macri que explique por qué subió los impuestos, por qué quiere mantener un Estado elefantiásico en la Ciudad y, sin pelos en la lengua: “¿Por qué la Ciudad es una mugre?“.

“El que decidió desdoblar y violentar la posibilidad de un acuerdo para defender el reducto fue Jorge Macri. Si lo queremos entender, lo entendemos. Si quieren, nos hacemos todos los boludos y le creemos todas las mentiras a Jorge Macri”, insistió.

No fue la única crítica para el PRO. El titular del Poder Ejecutivo recordó que fue Mauricio Macri quien impuso nuevamente el cepo cambiario durante la gestión del ministro de Economía Hernán Lacunza y apuntó en duros términos contra ambos por haber defaulteado en su momento la deuda en pesos, “algo inédito”. Prácticamente en el mismo momento, Mauricio Macri estaba dando una entrevista en la que respaldaba el levantamiento del cepo.

Pese a las críticas, Milei confirmó que la Libertad Avanza y el PRO competirán “juntos” contra el kirchnerismo en los comicios bonaerenses. «Nuestra intención es ganarles y sacarles el bastión kirchnerista por antonomasia», subrayó durante una entrevista radial.

La alianza electoral entre LLA y el PRO fue confirmada por el presidente Milei luego de la nueva reunión que el lunes de la semana pasada mantuvieran su hermana junto a Cristian Ritondo y Diego Santilli, referentes del espacio amarillo, en una clara señal de acercamiento.

“Mientras vayan separados con el PR0, hay peligro de que vuelva el kirchnerismo…”, le planteó el periodista Luis Majui a Milei, en pleno reportaje para El Observador FM 107.9. De inmediato, el mandatario no dejó lugar a dudas y respondió con firmeza: «Eso no va a pasar, en la provincia de Buenos Aires vamos juntos».

En ese sentido, el economista se apoyó en la foto oficial que su hermana Karina se sacó días atrás junto a los diputados nacionales Ritondo y Santilli, el intendente del partido bonaerense de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, el presidente de LLA en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja y Eduardo “Lule” Menem, sobrino del ex presidente y primo de Martín Menem, actual titular de la Cámara de Diputados. “¿Usted no vio la última foto con mi hermana, Ritondo, Santilli, Lule, Pareja…? ¿Eso no demuestra que tenemos la voluntad de agarrar e ir a ganar la provincia de Buenos Aires todos juntos?“, señaló Milei en un tramo del reportaje.

Y en esa línea, insistió: “¿Usted cree que la gente se sienta en esa foto de manera inocua? Estamos para ir y ganarle a los kukas en la provincia de Buenos Aires. Nuestra intención es ganarle y sacarles el bastión kirchnerista por antonomasia”.