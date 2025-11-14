Milei: «Argentina ya está en condiciones de tener acceso al mercado de capitales»

El presidente de la Nación, Javier Milei, aseguró que “la Argentina ya está en condiciones de tener acceso al mercado de capitales”, al defender la política económica del Gobierno y remarcar que el país está atravesando un proceso de normalización fiscal que, a su criterio, comienza a ser reconocido por los inversores. Lo dijo en una entrevista para Neura Media, donde también vinculó la dinámica del riesgo país con la herencia recibida y el avance de las reformas estructurales.

El mandatario afirmó que una pieza central de ese diagnóstico es el cumplimiento de las obligaciones financieras. “Nosotros vamos a cumplir con nuestras obligaciones. Lo vamos a defender a rajatabla como lo hemos hecho antes”, sostuvo. Y agregó que desde el inicio de su administración “la deuda en Argentina bajó en USD 50 mil millones”, un punto que, según planteó, contribuyó a mejorar la percepción sobre la solvencia nacional.

Milei indicó que no sólo se observa una reducción de pasivos, sino también un movimiento en el sector privado: “Hay un montón de colocaciones privadas que se están haciendo a una tasa promedio del 8,5% y a 12 años”, dijo, tras lo cual insistió en que el país ya está en condiciones de volver a financiarse en los mercados. Según explicó, el factor que podría estar demorando decisiones es “un compás de espera” a la luz de lo que suceda en las próximas sesiones extraordinarias del Congreso.

El impacto del déficit

cero en el riesgo país

De acuerdo con su visión, el avance legislativo será determinante para consolidar el proceso de descompresión del riesgo país. Señaló que si el Congreso aprueba el Presupuesto y establece el déficit cero como política de Estado, “tarde o temprano el riesgo país va a caer”. En ese marco, subrayó que todas las áreas del Gobierno ajustan decisiones de gasto únicamente con el ministro de Economía, encargado de resguardar el equilibrio fiscal.

El Presidente también explicó su mirada conceptual sobre la tasa de interés y la forma en que influye en la percepción de riesgo. Sostuvo que en la Argentina se arrastra “un error conceptual grave” desde la década del 30 al considerar que la tasa es el precio del dinero. Para Milei, en cambio, es “el precio relativo de los bienes presentes versus los bienes futuros”. Desde ese enfoque, señaló que el kirchnerismo “se consumió el capital al extremo”, destruyendo expectativas sobre el valor futuro y empujando las tasas de interés implícitas “a niveles infinitos”, lo que a su vez se tradujo en mayor riesgo país respecto de Estados Unidos.

Roll-over, reformas

y financiamiento

En cuanto al financiamiento del sector público, Milei señaló que no prevé dificultades para renovar vencimientos. “Creemos que no vamos a tener ningún tipo de problema para rollear la deuda”, anticipó, al justificar que el Gobierno no toma nuevos compromisos porque mantiene “equilibrio financiero”. Incluso planteó que podría haber sobredemanda en futuras colocaciones: “Es probable que tengamos sobresuscripción. Argentina es una excelente oportunidad de negocio si uno quisiera entrar en bonos”.

El Presidente vinculó esa expectativa con el paquete de reformas que el Ejecutivo enviará al Congreso, entre ellas la modernización laboral, la reforma tributaria y cambios en el Código Penal. Sostuvo que el cierre de este conjunto de iniciativas tendrá “un impacto muy importante en el riesgo país” y permitirá acceder a financiamiento más barato.

En paralelo, mencionó la estrategia de saneamiento del Banco Central. Recordó que los pasivos de la autoridad monetaria llegaron a USD 120.000 millones durante la gestión de Federico Sturzenegger y que, tras sucesivas crisis, quedaron en un rango de USD 35.000 a USD 45.000 millones. Afirmó que su Gobierno desarmó las LEFIs para evitar una expansión monetaria que, a su juicio, habría sido explosiva, y que los pasivos hoy rondan USD 25.000 millones. “La economía está muy poco monetizada”, explicó, lo que deja margen para comprar dólares sólo contra demanda genuina de dinero.

Bandas cambiarias

y expectativas

Milei también defendió el esquema de bandas cambiarias. Remarcó que su rol es coordinar expectativas en un contexto donde los argentinos observan el tipo de cambio como referencia para proyectar la inflación. En ese sentido, consideró que la política monetaria debe contemplar ese comportamiento a la hora de orientar el programa económico.

Por otro lado, insistió en que el Gobierno tiene definido un rumbo que combina déficit cero, orden monetario y un régimen cambiario que se abre gradualmente. En ese marco, reiteró que el país muestra señales suficientes para recuperar el acceso al crédito internacional y que el descenso del riesgo país será una consecuencia directa de sostener la disciplina fiscal y aprobar las reformas en marcha.