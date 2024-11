Milei buscará firmar acuerdo de libre comercio con Estados Unidos

Tras la victoria de Donald Trump, Javier Milei volvió a mostrarse cercano al republicano al anunciar este miércoles que ahora buscará un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos.

«El gobierno electo se siente mucho más cómodo trabajando conmigo que con otros gobiernos y eso tiene implicancias comerciales y financieras», exclamó este miércoles el libertario.

Y avisó: «Nosotros podemos avanzar en mayores acuerdos comerciales con Estados Unidos de la misma manera que estamos avanzando muy fuertemente con China».

Al ser consultado por la periodista Cristina Pérez en radio Rivadavia sobre si iba a buscar un acuerdo de libre comercio más profundo con Estados Unidos, respondió tajante: «Sí, así es, lo leyó perfecto».

En ese sentido, vaticinó un apoyo del republicano para poder avanzar en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Si bien dijo que no han hablado de dinero «porque eso tiene otros carriles», el libertario destacó: «Nosotros venimos trabajando en un nuevo acuerdo. Si eso tiene una dinámica en el Fondo obviamente que es de esperar que la actual administración de Estados Unidos nos apoye para poder seguir avanzando. Esto traía una dinámica. Ahora está claro que el apoyo que va tener Estados Unidos en el fondo será más claro».

El Presidente reveló que la conversación telefónica que mantuvo con Trump fue «muy agradable», en la previa del encuentro que ambos tendrán en Palm Beach.

«Le dije que el mundo es hoy un mundo mejor porque fueron derrotados los wokes, que era buena noticia para América y Europa. Le dije que cuando yo empecé con esto estaba más solo que Adán en Día de la Madre y él me dijo que ahora no estaba más solo», confió Milei.

Milei remarcó que Trump le dijo que con ambos en el poder iban a hacer a «América y Argentina grande de nuevo» y avanzó en las confidencias: «Dijo que yo era su presidente favorito».

Además, insistió con que el magnate se inspira en su próximo gobierno en la tarea que realiza el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que tendría su réplica en la asesoría de Elon Musk.

La comunicación telefónica con el presidente electo estadounidense se extendió durante unos once minutos y puso fin a varias intrigas y especulaciones sobre la demora en el contacto entre el Presidente y Trump.

El miércoles pasado Milei se había puesto a disposición del electo mandatario en un posteo en X. Luego, volvió a grabarle un mensaje en TikTok el jueves. “Felicito al presidente electo Donald Trump por la gran victoria en las elecciones celebradas en el día de ayer. Usted sabe que puede contar con la Argentina para hacer grande a Estados Unidos nuevamente”, remarcó.

En Casa Rosada consideran que, por la cercanía ideológica que los une y la distancia que el estadounidense puede tener con el brasileño Luiz Inácio “Lula” Da Silva, el Presidente se puede erigir como su referente regional. De todos modos, la región no es prioridad para la futura administración que tendría a la disputa comercial con China y los esfuerzos para terminar la guerra entre Ucrania y Rusia como sus principales objetivos.

La reunión entre Milei y Trump se hará en Palm Beach

El Presidente se encontrará mañana con Trump en Mar-a-Lago, el lujoso club privado de Florida, en el marco de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).

También estarán presentes en la reunión el futuro gabinete republicano, el vicepresidente electo J.D. Vance, inversores y banqueros que respaldaron la campaña del partido.

La deslumbrante mansión de Florida del expresidente estadounidense, de 8.000 metros cuadrados, cuenta con 114 habitaciones y más de 30 baños.

La residencia en donde se encontrarán Trump y Milei.La residencia en donde se encontrarán Trump y Milei.

El interior de la residencia se destaca por columnas doradas, lámparas de cristal y muebles antiguos. Algunas habitaciones están decoradas con mármol italiano y detalles en oro de 24 quilates. La casa se rodea de jardines con fuentes y senderos clásicos, una piscina y un patio frente al mar.

Durante su última presidencia Trump adaptó áreas con oficinas privadas para recibir a funcionarios y realizar reuniones. Hoy, la propiedad es un club exclusivo para 500 miembros, quienes pagan 200 mil dólares de membresía inicial y 14 mil anuales para acceder a sus lujosas instalaciones.

La manifiesta amistad de Milei con Musk, con quien se reunió ya varias veces, es el puente que quiere utilizar para congraciarse con Trump. Entre los objetivos del Gobierno nacional se encuentra la posibilidad de un trato más favorable del FMI hacia la Argentina, que permita una salida rápida del cepo cambiario.