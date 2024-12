Milei cerró tenso año con saldo positivo: dominó la agenda y bloqueó temas que lo complicaban

Javier Milei asumió la presidencia en un acto montado, gestual y estratégicamente, de espaldas al Congreso hace ya casi un año. Este sábado terminó el período de sesiones ordinarias y -más allá de si convoca, o no, a extraordinarias- el balance legislativo le otorga un saldo positivo. El Presidente sostuvo al Parlamento como «ring», dominó la agenda, fragmentó a casi todas las bancadas opositoras y a pesar de su extrema minoría en ambas Cámaras pudo aprobar las leyes que quería y consolidar un tercio férreo que le bloqueó las que no deseaba.

Cuantitativamente, durante todo el período -que va del 1 de marzo al 30 de noviembre- se sancionaron 44 leyes. El número resulta muy alto si se tiene en cuenta que Alberto Fernández aprobó 22 en su primer año de mandato en 2020 y con Mauricio Macri fueron 25 en todo 2016.

Sin embargo, es engañoso, porque 31 de esas leyes son textos que aprueban acuerdos, tratados y convenios acarreados incluso de presidencias anteriores. A su vez, hubo dos (la de recomposición jubilatoria y financiamiento universitario) que fueron vetadas por el Presidente.

Quedan entonces en limpio 11 proyectos de ley. Ahora parece poco, pero dentro de ese número están contenidas dos mega leyes que tardaron seis meses en ver la luz, pero equivalen por decenas de normas.

Una de ellas es la Ley Bases, que aunque fue podada por la oposición, en un solo texto de 238 artículos incluye privatizaciones, el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI), regulaciones energéticas, reformas laborales, declaraciones de emergencias y delegaciones de facultades. La otra es el Paquete Fiscal que hizo cambios en el Impuesto a las Ganancias, en Bienes Personales, un blanqueo, reformas en el Monotributo y una amplia moratoria.

Vetos, decretos y pendientes

Cuando parecía que la oposición le asestaba un fuerte golpe con la sanción de la ley de recomposición jubilatoria y la de financiamiento universitario -dos temas sensibles- Milei igual las vetó e incluso los dos tercios que habían conseguido con Jubilaciones se diluyeron a la hora de la insistencia por esa ley.

Pero, por otro lado, la oposición dio una demostración de fuerza que alertó que si los vientos cambian el escenario puede girar 180 grados. Por primera vez en la historia, el Congreso -con el apoyo del PRO- le rechazó un DNU a un Presidente: fue el 656/24, que asignaba $100 mil millones en calidad de gastos reservados para la SIDE.

En cambio, el polémico mega DNU 70, un decreto con más de 350 artículos que deroga y modifica decenas de leyes, sigue vigente. El Senado lo rechazó y Diputados no lo trató. Permanece la amenaza latente de rechazarlo, aunque cada día que pasa es más difícil voltearlo por el efecto jurídico que acarrearía cortar una norma que ya tuvo varios meses de vigencia.

Cuando Mauricio Macri -que encabezó otro gobierno en clara minoría parlamentaria- emitió un mega DNU en 2018, se vio obligado a partirlo y convertirlo en varias leyes para conseguir el aval del Congreso. En contraste, Macri pudo designar a dos jueces de la Corte Suprema en su primer año de gestión, una asignatura que Milei no consigue destrabar.

¿Algunos fracasos? Milei vio freezada la privatización de Aerolíneas Argentinas y temas clave, como el Presupuesto, están en un limbo.

«El Congreso dejó pendiente y sin tratamiento en el período ordinario tres temas que deberían ser abordados en el corto plazo: el debate profundo y sin especulaciones políticas por Ficha Limpia, la revisión del decreto sobre Acceso a la Información Pública y el Presupuesto 2025», sostiene Leandro Domínguez, director de Análisis Político de Directorio Legislativo.

Desde esa organización, que sigue de cerca la actividad parlamentaria, destacan también que fue un año sin proyectos de gran consenso. «Observando el origen de la leyes no se encuentran proyectos presentados en conjunto entre oficialismo y oposición. Esos proyectos, que suelen ser temas menores, tejen canales de diálogos que perduran», señala.

En efecto, no existió este año la famosa «sesión de fin de año» en la que se le da luz verde a una batería de proyectos que designan, por ejemplo, a una ciudad como la Capital del asado con cuero, o que fijan días nacionales.

Todo lo contrario, la última semana del período fue una guerra de sesiones que, en su mayoría, con excepción del proyecto para combatir la Ludopatía, cayeron por falta de quórum.

Lo cierto es que los primeros años de un gobierno nuevo suelen tener comienzos exitosos. Pero, mientras la lógica política planteaba en la previa a su gestión la idea de un congreso directamente cerrado o un cogobierno parlamentario, por la debilidad del oficialismo (que tiene 39 diputados de 257 y 6 senadores sobre 72), en la práctica eso no ocurrió.

«El Presidente ejerció su poder a fondo, el Gobierno dominó la agenda por completo y la oposición, rota y desarticulada, tuvo siempre más número pero no lo pudo imponer», analiza el politólogo Pablo Salinas.

Eso se debió, principalmente, a que el efecto Milei quebró a todas las bancadas y el Congreso quedó hiper fragmentado. Salvo la Izquierda, que se mantuvo igual, el kirchnerismo sufrió la fuga de los tres tucumanos que responden al gobernador Osvaldo Jaldo.

El PRO perdió aliados propios que directamente se sumaron a La Libertad Avanza, como el mendocino Álvaro Martínez y José Luis Espert. La Unión Cívica Radical sufrió el desgaste de las votaciones y el bloque se terminó partiendo en dos.

Mientras tanto los gobernadores, con terminales en casi todas las bancadas, partieron a los espacios políticos en votaciones clave.