Milei cierra en España el Madrid Economic Forum

Este fin de semana se ha celebrado en la capital de España el Madrid Economic Forum, un evento que ha unido a diferentes ponentes y figuras del ámbito económico y político de ideología liberal, en el que ha estado presente Infobae España. Como ponencia final, el presidente de Argentina, Javier Milei, ha hablado sobre sus políticas y medidas que ha llevado a cabo en Argentina.

“Teníamos metas muy ambiciosas, decían que era imposible, y pasado un año y medio hemos sobrecumplido todas las metas de campaña”, ha explicado el presidente.

Milei hizo una entrada espectacular al escenario, mostrando su característico estilo energético mientras saltaba, cantaba y agitaba una carpeta azul. Su llegada se produjo poco después de las 19 hora local, acompañado de la inconfundible melodía que marcó su campaña electoral. Con una exclamación potente de “Viva la libertad carajo. Muerte al socialismo”, Milei encendió aún más al público presente.

Al comienzo de su discurso, el presidente argentino destacó que “es una gran responsabilidad ser el primer presidente libertario de la historia”. Con esto, también dio las gracias a los 7.000 asistentes del Palacio Vistalegre de Madrid que han participado y asistido a este fórum económico. Aunque por el evento han pasado caras tan conocidas de la política española como la que fue presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y el exdiputado por Vox, Iván Espinosa de los Monteros, el presidente argentino fue el único político en activo que participó en las ponencias.

Durante su intervención, Milei destacó sus logros en los últimos meses y detalló qué políticas sacó adelante desde su Gobierno. Por un lado, repasó sus logros en lo referente a los ajustes en el déficit del país. “Nos dijeron que era imposible hacer un ajuste de 5 puntos en un mes y, bueno, es lo que hicimos nosotros en Argentina”. “Y no solo no hubo caída del PIB, sino que subió 6%”, añadió entre aplausos.

“Llegamos en una situación muy crítica, y si no lo hubiéramos ajustado [el déficit], hoy yo no estaría aquí parado como presidente argentino”, siguió explicando, mencionando una de sus míticas referencias: “Frente a esa situación, era puro momento de motosierra, pero funcionó”. Y habló de los efectos de sus políticas en la inflación: “Pese a que estamos en un año electoral, abrimos el cepo y hoy el tipo de cambio cotiza mucho más cerca del piso de la banda de cambio. De nuevo, punto para el Gobierno. Hoy, después de que anticiparon esas tasas de inflación, dijeron que se iba a quedar a nivel del 5% y 7%. Este mes se espera que rompa el 2%. Para el año que viene la inflación en la Argentina habrá sido historia del pasado”.

“Popularidad más

alta que nunca”

Aunque sus medidas fueron muy criticadas por sus opositores, él continuó sacándolas adelante y destacó en Madrid que tuvieron sus frutos. “A lo largo del primer trimestre de este año, la economía se ha expandido”. Y a pesar de que muchos auguraban que su popularidad iba a caer por las políticas que llevó a cabo en materia económica, Milei afirmó que ha ocurrido justo lo contrario: “Hoy nuestros niveles de popularidad son más altos que cuando asumimos”, añadiendo que “el ajuste no genera pérdida de imagen si cae sobre la casta política. La imagen sube porque le damos recursos a la gente”.