Milei contra el PRO: «Los amarillos fracasados están peleando el cuarto lugar»

A tan solo cuatro días de una de las elecciones más importantes del año para La Libertad Avanza, el vocero y candidato a legislador porteño, Manuel Adorni, cierra este miércoles su campaña junto a Javier y Karina Milei, y buena parte del Gobierno, con un acto que encabezan en Parque Mitre y tiene cuestionamientos tanto para el PRO como para el kirchnerismo.

Desde las 17:30, los principales funcionarios del Poder Ejecutivo se concentraron en la plaza ubicada sobre la Avenida del Libertador, entre Agüero y República del Líbano, que se encuentra colmada de militantes.

Entre los invitados confirmados está el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y todos los ministros: de Seguridad, Patricia Bullrich; de Defensa, Luis Petri; de Relaciones Exteriores, Gerardo Werthein; de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; de Salud, Mario Lugones; de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; de Capital Humano, Sandra Pettovello, y de Economía, Luis “Toto” Caputo.

El jefe de Gabinete dialogó con Infobae en Vivo, minutos antes del inicio del acto y se refirió a las conversaciones que existen con el PRO para alcanzar un acuerdo electoral en la provincia de Buenos Aires. “Nosotros somos amigos del PRO de la Provincia. Tenemos buena relación con esos dirigentes”, intentó conciliar Francos.

Luego agregó: “tenemos muchos candidatos para ser senadores nacionales. Patricia Bullrich es una gran candidata, hay que ver si la quieren”, sostuvo. Sobre el cierre Francos arengó: “Vamos a ganar en la provincia de Buenos Aires”.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, también se mostró en la previa. “Hicimos todo lo que teníamos que hacer con 36 diputados y 6 senadores, hicimos más que todos los gobiernos anteriores con 107 diputados y 25 senadores. Que no quede ninguna duda de eso, nadie hizo más por Ficha Limpia que nosotros”.

En el último tiempo, el Presidente viene poniéndose al frente de la campaña porteña y acompañó a su vocero y candidato en varias recorridas proselitistas, como las que hicieron por Villa Lugano y por Belgrano, donde inauguraron los locales partidarios.

En cada una de esas ocasiones, Milei destacó los logros que viene tiene su gestión en materia económica, principalmente en cuanto a la inflación, y cuestionó al kirchnerismo, aunque también hubo críticas para el PRO.

“No se dejen psicopatear con la mentira de Ficha Limpia, porque hace 17 años que están acá y nunca la impulsaron”, sostuvo, por ejemplo, el mandatario nacional en el evento que se realizó en Belgrano.

El proyecto en cuestión, que la semana pasada fracasó en el Senado y no podrá volver a tratarse en lo que queda del año, fue uno de los motivos por los que se tensó la relación entre el oficialismo y el espacio fundado por Mauricio Macri.

El líder de la oposición “dialoguista”, de hecho, escribió días atrás en su cuenta de X un duro mensaje en contra de Milei, en el que aseguró que sus declaraciones sobre la votación de esa medida “son realmente una alucinación seria”.

La iniciativa fue impulsada ampliamente por la diputada Silvia Lospennato, que es la adversaria de Adorni en las elecciones porteñas, por lo que en el PRO entendieron que la decisión de hacer fracasar su aprobación vino desde la Casa Rosada para no darle un triunfo al adversario antes de los comicios.

Sin embargo, Adorni evitó en varias oportunidades referirse al asunto, aunque respaldó la posición del oficialismo de que no tuvo ninguna injerencia en la votación, y se concentró en polarizar con el peronismo: “Estamos escribiendo la última página del kirchnerismo nefasto. Los espero el 18 en cada lugar que haya que poner un voto. El 18 arrasamos”, auguró en Belgrano.