Milei desafió a Aerolíneas: «Se sale laburando, no extorsionando»

En la previa de una reunión decisiva para el futuro de Aerolíneas Argentinas y en pleno conflicto con los gremios aeronáuticos, el presidente Javier Milei afirmó que «se termina Intercargo» y desafió a los empleados de la línea de bandera: «Se sale laburando, no extorsionando».

«En la Argentina se sale laburando, no parando ni extorsionando. Se terminó la extorsión en Argentina», sentenció Milei en declaraciones a FM La Patriada tras haber encabezado un nuevo encuentro con los ministros nacionales.El breve contacto con la prensa se produjo luego de la reunión de Gabinete, cuando el mandatario decidió acercarse a las rejas que dividen la Casa de Gobierno de la Plaza de Mayo para saludar a un grupo de chicos que se encontraban en el lugar.

Al regresar a su despacho, ubicado en el primer piso, Milei volvió a cruzarse con periodistas de medios acreditados en la Casa Rosada y agregó: «Obviamente que se termina Intercargo».

Según supo Clarín de las fuentes oficiales, para el Ejecutivo «lo inmediato es cerrar Intercargo» y detallaron que «el plan es venderla porque es una compañía que tiene muchos interesados, principalmente árabes».

En sintonía con los dichos de Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, advirtió: «La paciencia tuvo un límite. No solamente la del Gobierno, sino la de todos los argentinos. Tener secuestrada a la gente es un acto de violencia inaceptable.No nos preocupa la actitud de los sindicalistas. Los trabajadores de Intercargo deberán resolver lo que hacen. Si no, el destino de Intercargo será el cierre», anticipó Francos.

En declaraciones a radio Mitre, el secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, se refirió al futuro de Intercargo: «Estamos en proceso también de privatización. Es una de las empresas que está en el listado de privatizar. En cuanto sea factible, según las propuestas que tengamos, se va a llevar a cabo».

Consultado acerca de la posibilidad de que la privatización se lleve adelante en 2025, el funcionario nacional respondió: «Sí, claramente es una posibilidad». En otro tramo de la entrevista, Mogetta se refirió a Aerolíneas Argentinas: «Vamos a ir por la privatización y si no se da la privatización, intentaremos que los empleados acepten la administración de la empresa. Y si no la aceptan, se cerrará».

«Aerolíneas Argentinas no va a tener más el fondeo que tiene el Estado, que durante el kirchnerismo le ha costado 8 mil millones de dólares al Estado. Si los trabajadores no la aceptan, se va al proceso que corresponda para cerrar la compañía y dejar de solventarla», puntualizó.

En esa línea, una fuente con acceso directo al despacho presidencial reconoció ante Clarín que si los sindicatos aeronáuticos «no hacen un planteo que (sea posible de que lo) firme Milei, se inicia el proceso de crisis, los activos se transfieren a las provincias o se venden».

«No hay compradores por ahora ni interesados en Aerolíneas. No va a haber ninguna oferta real hasta que no se modifique el convenio colectivo de trabajo», planteó la misma fuente.

«Aerolíneas Argentinas no va a tener más el fondeo que tiene el Estado», planteó el secretario de Transporte, Franco Mogetta.

Al día siguiente de que el portavoz Manuel Adorni anunció la desregulación del sistema de rampas y que le quitarán el monopolio de la empresa estatal Intercargo, Milei se reunió con sus ministros para analizar la situación. El encuentro, que se realizó en el Salón Eva Perón de Balcarce 50, contó con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto al jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

También estuvieron presentes los ministros Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Gerardo Werthein (Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto), Luis Caputo (Economía), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Sandra Pettovello (Capital Humano)

y Mario Lugones (Salud).