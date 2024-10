Milei dijo que a Alfonsín «lo muestran como el padre dela democracia, pero fue partidario de un golpe de Estado»

Javier Milei viajó a la provincia de Córdoba para exponer este miércoles ante empresarios en la cumbre del aniversario número 47 de la Fundación Mediterránea y lanzó una fuerte acusación contra Raúl Alfonsín, el fallecido ex presidente radical.

«En pocos lugares juego tan de local como acá», bromeó el jefe de Estado al ser recibido con aplausos y algunos gritos.

Durante su extenso discurso sobre política monetaria, el mandatario le dedicó duras críticas al histórico dirigente radical, el día en que se celebra el 41° aniversario de su triunfo electoral en los comicios de 1983 y que marcaron el retorno de la democracia tras la última dictadura militar.

Primero, dijo que Alfonsín «huyó del poder seis meses antes» de que finalizara su mandato debido a la hiperinflación. Y señaló que él asumió en diciembre del año pasado con indicadores sociales «peores que en 2001».

Fue en ese momento que remató: «Previa caída de la convertibilidad y el golpe de Estado impulsado por (Eduardo) Duhalde y Alfonsín, que paradójicamente a Alfonsín lo muestran como el padre de la Democracia, siendo que fue partidario de un golpe de Estado».

«Pesificarle la deuda a Clarín hizo que lo muestren como un héroe», lanzó Milei.

En redes sociales, rápidamente salieron a cruzarlo. «No debe llamar la atención que el Presidente con menor compromiso democrático de nuestra historia reciente critique a quien refundó la democracia argentina», dijo el senador Martín Lousteau, presidente de la UCR.

Mientras el mandatario seguía hablando ante empresarios, Rodrigo de Loredo -que estaba presente en el auditorio- escribió en su cuenta de X: «Repudio la afirmación que acaba de realizar el presidente sobre Raúl Alfonsín recién en Fundación Mediterránea. Más aún en una fecha tan cara a todos los argentinos. Absolutamente disparatado».

De Loredo es el presidente de la UCR en la Cámara de Diputados y quien días atrás participó en una reunión en la Casa Rosada, que precipitó el quiebre del bloque antes legisladores que responden a Martín Lousteau y Facundo Manes. Quizas por esa razón, en redes algunos usuarios lo cruzaron y le dijeron que deje de votar proyectos a favor del oficialismo en el Congreso.

Por su parte, Pablo Juliano, titular del otro bloque radical en la Cámara Baja, que lleva el nombre de «Democracia para siempre», fue otro de los dirigentes que apuntó al jefe de Estado. «Milei usted no tiene estatura para hablar de Alfonsín, menos para inventar desde un atril que impulsó un golpe de Estado, su compromiso con la democracia fue absoluto. Algo que usted no puede mostrar ni un solo minuto», escribió en X.

La legisladora nacional Pamela Verasay, de Mendoza, cuestionó al Presidente y señaló que «la historia ha demostrado que fue el mejor presidente desde el retorno de la democracia».

«Ojalá nuestro país, de una vez por todas, recupere en sus líderes la capacidad de diálogo, consensos y fortalecimiento de las instituciones como lo hizo Alfonsín», sostuvo la dirigente radical mendocina.

«Inmundo el mensaje del presidente», expresó Martín Tetaz. Mientras que el senador Pablo Blanco sostuvo que el expresidente «fue un pilar de la democracia y un defensor de los derechos humanos».

Hernán Rossi, el secretario de la Convención radical, el máximo órgano del partido, también se manifestó en redes sociales. Sin Alfonsín no serías presidente, Milei. «Esta declaración solo demuestra tu desconocimiento y desprecio al constitucionalismo y las instituciones», posteó.

«Alfonsín no solo fue el primer presidente elegido tras la vuelta de la democracia, sino también un defensor incansable de los derechos humanos y la justicia en América Latina, incluso durante la dictadura. Su legado trasciende fronteras y es parte del patrimonio democrático de nuestro país, que merece respeto y reconocimiento sobre todo en un momento de unidad como este», expresó el bloque de Diputados de la UCR en un comunicado.

El bloque de senadores radicales acusó directamente a Milei de ir contra la democracia por «mancillar la figura de Alfonsín». En ese sentido, manifestaron su absoluto repudio a las expresiones vertidas por el Presidente.

«En la precisa fecha en que se cumplen 41 años del retorno de nuestro país a la vida democrática, mancillar la figura y la memoria de uno de los dirigentes mejor valorados por los argentinos y principal figura de aquella epopeya de la libertad, con denuncias vagas e irresponsables, roza sencillamente el absurdo», calificaron.

Y agregaron: «Desde el Bloque de Senadores por la UCR, destacamos la gesta democrática de aquel 30 de octubre de 1983, haciendo un llamado a la reflexión».

A su vez, el Comité Nacional de la UCR posteó un comunicado bajo el título: «Mentir sobre el compromiso democrático de Raúl Alfonsín no es solo un agravio injustificado a su memoria, es una afrenta al pueblo argentino».

«Acusar a Raúl Alfonsín de ser “partidario” de un golpe de Estado no es solo es una mentira patética y ofensiva de Javier Milei; es también la acusación de un delito gravísimo contra la democracia a la que ex presidente le entregó su extensa y reconocida vida pública», reza parte del comunicado radical.

Y remató: «Fue Raúl Alfonsín quien de verdad recibió la peor herencia que un presidente argentino tuvo que encarar al asumir, y lo hizo sin agredir nunca a un adversario, sin limitar jamás las libertades y con el compromiso para afianzar la democracia, sistema que le permitió a Javier Milei ser electo diputado primero y presidente después».

El Comité Nacional de la UCR también sacó un fuerte comunicado contra las declaraciones del presidente Javier Milei en Córdoba, en el que incluyó a ambos bloques legislativos del Congreso y al Foro de intendentes radicales y a todas las organizaciones que conforman el partido.

En ese sentido, todos «exhortaron hoy a Javier Milei a respetar la memoria del ex presidente Raúl Alfonsín y a cesar en sus agravios contra quién fue el verdadero líder del proceso democrático argentino que es respetado por nuestro pueblo y reconocido en el mundo» y llamaron patético al jefe de Estado libertario.

«Acusar a Raúl Alfonsín de ser ‘partidario’ de un golpe de Estado no es solo es una mentira patética y ofensiva de Javier Milei; es también la acusación de un delito gravísimo contra la democracia a la que ex presidente le entregó su extensa y reconocida vida pública», afirmaron y agregaron que «hacerlo en el aniversario de su triunfo electoral por el 52% de los votos y en momentos en que los argentinos celebramos los 41 años de democracia es una provocación en la que un presidente verdaderamente democrático no debería caer jamás».

En su comunicado, la UCR expresó que «el pueblo argentino mayoritariamente y sin distinción de banderías políticas valora al ex presidente por su coraje, decencia, austeridad, compromiso con los derechos humanos, defensa de la soberanía argentina, del sistema republicano y por haber sido el líder que promoviendo la paz con justicia cerró años de violencia política al impulsar el proceso de juzgamiento a los responsables de los delitos de lesa humanidad».

«Fue Raúl Alfonsín quien de verdad recibió la peor herencia que un presidente argentino tuvo que encarar al asumir, y lo hizo sin agredir nunca a un adversario, sin limitar jamás las libertades y con el compromiso para afianzar la democracia, sistema que le permitió a Javier Milei ser electo diputado primero y presidente después», lo defendieron. «Mentir sobre el compromiso democrático de Raúl Alfonsín no es solo un agravio injustificado a su memoria es una afrenta al pueblo argentino», sentenciaron.

El Presidente brindó este miércoles un extenso discurso, de más de una hora de duración, donde habló sobre la política monetaria de cara al futuro, destacó los logros de su gestión como la baja de la inflación y el equilibrio fiscal, y se refirió a las condiciones para la salida del cepo.

«Se terminó la Argentina de la casta, llega la Argentina de los hombres libres que van a ser prósperos», concluyó el mandatario.

Desde la fundación empresaria aseguran que debido a la presencia del Presidente en el encuentro, este año hubo un récord de 2.400 personas inscriptas para escuchar su discurso.

En el aeropuerto, el jefe de Estado fue recibido por Martín Llaryora, y luego se trasladaron al Centro de Convenciones, donde el gobernador cordobés puso su esperanza en que el Ejecutivo elimine en el futuro «las malditas retenciones» y pidió por una ley de biocombustibles que permita el desarrollo de ese sector. Por su parte, la titular de la fundación, María Pía Astori, manifestó su apoyo a la gestión por «mantener a raya la inflación» y «lograr el equilibrio fiscal». «Es un gran honor para los socios de la Fundación Mediterránea contar en nuestro 47 aniversario con la presencia del presidente Javier Milei», expresó la dirigente empresaria.