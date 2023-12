Milei dijo que el DNU «es en favor de la gente» y afirmó que «vienen más» medidas

El Presidente aseguró que se trata de un «paquete de medidas en favor del mercado, no de las empresas», cuestionó las protestas en contra de la medida, dijo que el DNU «ya está en vigencia» y confirmó que «ir para atrás con Ganancias es la solución» para las cuentas provinciales.

El presidente Javier Milei defendió este jueves el decreto de necesidad y urgencia (DNU) anunciado anoche, dijo que la norma fue establecida «en favor de la gente», anticipó que se anunciarán más reformas en los próximos días y cuestionó a los ciudadanos que manifestaron su rechazo a la medida a través de cacerolazos y una manifestación en la Plaza Congreso.

«Es en favor de la gente. Busca incrementar el bienestar de las personas y los argentinos», dijo Milei en una entrevista que brindó por la mañana a Radio Rivadavia, en sus primeras declaraciones públicas tras el mensaje en cadena nacional que ofreció para presentar el DNU, que establece una profunda desregulación de la economía, deroga múltiples leyes y normativas y apunta a avanzar en la privatización de empresas públicas.

«Les aviso que viene más, hay más; pronto se van a enterar», afirmó el mandatario y agregó que -según tienen estudiado- hay «380 mil regulaciones» que «traban el funcionamiento» económico argentino.

Milei aclaró este jueves que «de ninguna manera» se va a «coparticipar el impuesto al cheque» y se refirió a la posible reimplantación del Impuesto a las Ganancias como una «solución que permite que las provincias puedan reencauzar sus cuentas».

«No vamos a coparticipar el Impuesto al Cheque; eso está fuera de discusión. Ir para atrás con Ganancias es la solución que permite que las provincias puedan reencauzar sus cuentas», dijo el mandatario en la entrevista que brindó a Radio Rivadavia.

El Jefe de Estado fue consultado por la posibilidad de retrotraer las modificaciones realizadas al Impuesto a las Ganancias durante el último período del Gobierno de Alberto Fernández y dijo que se trata de una «negociación» con los gobernadores provinciales.

El martes pasado, Milei mantuvo una reunión con los 23 mandatarios provinciales y con el jefe de Gobierno porteño para tratar, entre otros temas, el de las transferencias a esos distritos y los fondos coparticipables.

En sus declaraciones, sostuvo que se está evaluando «con los gobernadores cual es la mejor solución».

«Lo que está claro es que no vamos a coparticipar el impuesto al cheque, de ninguna manera. El problema es que las provincias tienen un déficit de un punto del PBI. Nosotros no vamos a modificar las transferencias, nuestra política de déficit 0 es inamovible, entonces es parte de una negociación», explicó.

Al ser consultado por su apreciación sobre ese tributo se limitó a decir que es «la solución que permite a las provincias».

Ante diversas versiones periodísticas, el Presidente aclaró que la nueva normativa «ya está en vigencia» y dijo que «no hace falta» sacar otra normativa con esa aclaración: «Cuando sale un DNU significa que ya está vigente. No hace falta sacar otro. Ya está en vigencia», explicó.

En tanto, el jefe de Estado reiteró que en breve el Poder Ejecutivo «va llamar a sesiones extraordinarias en el Congreso».

Por otro parte, Milei cuestionó las manifestaciones de rechazo que se produjeron entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves, con cacerolazos y una masiva protesta en la Plaza del Congreso, y dijo que esos ciudadanos autoconvocados están «abrazados y enamorados del modelo que los empobrece».

«Puede ser que haya gente que sufre el Síndrome de Estocolmo. Están abrazados y enamorados del modelo que los empobrece. Hay gente que mira con nostalgia, amor y cariño al comunismo», dijo Milei.

Luego, salió al cruce de cuestionamientos opositores al DNU, afirmó que «la república está en riesgo con populismo, no con libertad» y que lo presentado anoche representa «el espíritu alberdiano» que inspiró la primera Constitución Nacional.

Al ser consultado sobre el impacto en la clase media, el Presidente destacó que ese segmento de la población «se va a estar beneficiando con la baja de la inflación» y agregó que con las reformas «va a conseguir un mejor trabajo».

Sobre las limitaciones al derecho a huelga, aclaró que se pueden «hacer paros» pero puso de ejemplo el caso de la educación al decir que ese es «el eje central del futuro» y que «no puede ser que se pierdan días de clase, ya que es irreparable».

Al ser consultado sobre el cambio de tipo societario de las empresas públicas, que con el DNU fueron transformadas en Sociedades Anónimas, evitó decir cual intentará privatizar en primer turno, pero destacó la incorporación de una «clausula antiboicot». Finalmente, sobre las reformas en materia laboral, dijo que «lo que se ataca en el DNU es todo el tema de las multas, lo que hace que un despido sea extravagantemente caro, y es la industria del juicio. Cuando elimines esa carga, va a haber más empleo».

En otro pasaje el Presidente aseguró que fue «extremadamente positivo» el balance de la implementación del protocolo de orden público, que se puso en marcha el miércoles durante la protesta organizada por la Unidad Piquetera, y destacó que «en ningún momento se perdió el control de la calle».

«El balance fue extremadamente positivo, fue una acción conjunta entre el Ministerio de Seguridad, de Capital Humano y de Infraestructura. Dato contundente: hubo más denuncias que manifestantes. Poco más de 10 mil denuncias frente a, con suerte, se estimaban 3 mil manifestantes», dijo Milei en una entrevista que brindó a radio Rivadavia.

En ese sentido, estimó que fue positivo advertirle «a la gente que el que corta no cobra. Se le aclaró que nadie podía amenazarlos con perder el plan si no iban a la marcha».

«Toda esa gente decidió acatar las normas, entender cómo funciona la asistencia en un marco de libertad y orden, eso le diezmó la cantidad de asistentes», agregó.

Además, señaló que el corte «duró menos de 5 minutos» y que el resto de la Ciudad «funcionó perfecto».

«Mirá los videos comparados de lo que eran las marchas anteriores, no hubo ni un corte significativo. Cuando estás ahí, quizá te conviene flexibilizar un poco para que no se te genere un embudo», explicó.

Respecto a su participación en la supervisión del operativo, subrayó que él avala «totalmente» esta política y reiteró: «El que las hace, las paga».

El presidente Javier Milei aceptó este jueves que tenía conocimiento de que Juan Román Riquelme, flamante presidente de Boca Juniors, lo iba a «mandar a escrachar» durante su visita a La Bombonera para participar de las elecciones del pasado domingo en el club.

El primer mandatario reveló que su asistencia a los comicios del «Xeneize» fue por lealtad a Mauricio Macri, candidato a vice en la lista opositora que fue derrotada, y también por «una cuestión de batalla cultural». «Sabía por dónde iba a ir el resultado y no sólo que fui sabiendo que iba a ganar Riquelme sino que además sabía que efectivamente me iba a mandar a escrachar», contó Milei en una entrevista que concedió a Radio Rivadavia.

El presidente fue insultado y reprobado el domingo cuando salía de una de las carpas montadas en La Bombonera, donde los socios eligieron a Riquelme como presidente por los próximos cuatro años. «Sí, fueron 20 personas», minimizó.

«Sabía que iba a pasar, que iba a mandar gente a putearme, pero ¿me tengo que dejar intimidar por un grupo de patoteros?», se preguntó.

Milei justificó además su presencia en Boca como elector en señal de agradecimiento a Macri, quien lo respaldó políticamente de cara al balotaje presidencial para derrotar al candidato de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa.

«En la vida hay que ser leal. Macri tuvo un gesto muy noble y desinteresado al ayudarme a mí, ¿cómo no lo voy a ayudar a él?», asumió.