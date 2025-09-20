Milei dijo que el «pánico político» hace subir el riesgo país y pidió «seguir para adelante»

Tras una jornada difícil para los mercados argentinos, marcada la suba del dólar y el riesgo país, el presidente Javier Milei encabezó este viernes un acto por el 125º aniversario de la Bolsa de Comercio de Córdoba. A lo largo de su discurso, el mandatario apuntó contra parte de la oposición a la que acusó de querer “romper el equilibrio macroeconómico“ y advirtió que “violar la restricción del presupuesto no es gratis”. Así, el jefe de Estado adjudicó la suba del riesgo país al “pánico político”.

“Los procesos de cambio siempre generan resistencia del status quo y cuanto más fuerte es el proceso de cambio, evidentemente la resistencia es aún muchísimo mayor”, señaló el Presidente al inicio de su discurso.

“Violar la restricción del presupuesto no es gratis, por eso fue tan impactante como llegó la gente la idea de ”no hay plata”. Todos lo padecemos regularmente y a la Argentina eso no le fue barato, haber violado sistemáticamente la restricción del presupuesto”, insistió.

Entonces, Milei cargó contra el exgobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, por haber difundido una propuesta sin tener en cuenta las restricciones presupuestarias.

“Nos criticaba a nosotros por lo que estamos haciendo, con una propuesta de gastar más que sonaba muy linda, pero implicaba elevar el déficit en 7 puntos del PBI, la pregunta es, ¿con qué lo vamos a financiar? Con emisión generamos una hiperinflación, con endeudamiento en un contexto actual, donde frente al pánico político que se está espiralizando en el mercado y generando una descoordinación enorme en el riesgo país”, señaló Milei.

“Por cada punto del PBI necesitamos 3 puntos de IVA. Entonces, yo le preguntaría al exgobernador si está pensando llevarlo al 42% y financiar esa locura hundiendo a más gente en la pobreza, porque necesitaríamos 21 puntos más de IVA”, aseguró el mandatario.

“Romper con el círculo de la demagogia no es un tema menor porque dos más dos sigue siendo cuatro y parece que la argentina se resiste a verlo. Es como querer negar la ley de la gravedad. Por eso era tan genial el ejemplo de Caseros con flan. Se le había terminado de quemar la casa y quería flan. Pareciera que la política en la Argentina está empecinada en eso, en violar la restricción de presupuesto sistemáticamente”, apuntó luego.

En otro tramo de su discurso, Milei volvió a cuestionar a la oposición por medio de una comparación. “Cuando le empezaron a torpedear el barco de De la Rúa fue porque quiso hacer la reforma laboral. No sea cosa que los que están torpedeando de atrás sean los mismos. No van a poder parar el cambio”, sentenció el mandatario tras anticipar que en los próximos meses el Gobierno avanzará con una reforma tributaria, laboral y “mucha desregulación económica”.

El mandatario llegó a la Bolsa de Comercio de Córdoba acompañado por Karina Milei, Manuel Adorni, Patricia Bullrich -una presencia que es un “refuerzo” para una provincia a donde Juntos por el Cambio supo ser fuerte- Lilia Lemoine y Martín Menem. En esta oportunidad no fue recibido por el gobernador Martín Llaryora, quien está en Europa.

En una semana muy complicada para el Gobierno, que tuvo dos derrotas consecutivas en el Congreso, suba del dólar y del riesgo país, el Presidente confirmó la participación en este almuerzo empresario institucional en la Bolsa de Comercio de Córdoba, un escenario que le es muy amigable en el que ya estuvo en diciembre. Además decidió lanzar la campaña electoral nacional.

Los empresarios aplaudieron una media docena de veces al Presidente pero fue notable la diferencia de ambiente con diciembre, cuando el clima era de euforia.