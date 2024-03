Milei en ExpoAgro: «El proceso de desinflación es fuerte y la inflación estará en torno al 15% en febrero»

El presidente Javier Milei arribó este mediodía en helicóptero a Expoagro -que se realiza en la ciudad bonaerense de San Nicolás- y, luego de saludar a la gente que lo esperaba para darle la bienvenida realizó una conferencia de prensa.

Tras la expectativa en el campo por la posibilidad de algún anuncio para el sector, algo que no ocurrió, el jefe de Estado se refirió al escándalo por la intermediación de seguros en la gestión anterior y también pronosticó que la inflación de febrero rondará en un 15%.

Escoltado por su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y por el diputado nacional José Luis Espert, el mandatario al llegar a San Nicolás se abrazó con su ministro del Interior, Guillermo Francos, quien ya estaba en la muestra desde más temprano, donde había confirmado que el Ejecutivo enviará al Congreso el proyecto para bajar el piso de Ganancias (VER APARTE).

La conferencia se interrumpió por un corte la luz en el auditorio. Sentado junto a Espert, ambos se tomaron algunas fotos para aguardar el momento de retomar la alocución, en la que Milei primero se refirió al escándalo por la intermediación que se habría dado con Nación Seguros durante la gestión anterior, de Alberto Fernández.

«Felicitaciones a todos los héroes que están acá, que pueden producir pese a la brutal carga impositiva que tienen, son héroes», arrancó Javier Milei en la charla ante un grupo de productores, el escenario que eligió para su visita a Expoagro 2024.

Milei contó que de las 22 crisis que tuvo Argentina, 20 fueron por déficit fiscal. «Aplicamos una política súper dura», admitió. «Es muy importante el déficit cero, no se dejen engañar por los mentirosos de siempre». «El país va a pasar a ser solvente, y eso redunda luego en baja de la tasa de interés. Y eso implica que se pueden bajar impuestos», prometió.

«Alcanzamos el resultado positivo en términos financieros en el primer mes, nunca pasó. En el mundo, nadie hizo el ajuste fiscal de 6 puntos en un mes», festejó el Presidente.

“Teníamos muchos abanderados de la corrupción y de esto no encontraban nada. Me refiero a fondos fiduciarios o a los seguros. Muchos proclaman bajar la corrupción, pero no han hecho nada, lo hacemos nosotros. Por eso está tan nerviosa la casta”, aseveró el Presidente, luego de que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, denunciara al exdirector general de Operaciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de Anses, Federico Alejandro D’Angelo Campos, por asociación ilícita, defraudación, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, entre otras.

Asimismo, Milei insistió con que “lo más hermoso” del debate por la ley ómnibus fue la discusión al respecto de los fondos fiduciarios, que trabaron el debate por la ley ómnibus durante las extraordinarias y, según el Presidente, dejaron al descubierto los alineamientos a favor y en contra del cambio en el mundo político.

Frente a los máximos representantes de los sectores productivos, de empresas y de medios, Milei también retomó su principal premisa en el plano económico: reducir la inflación. “Hay luz al final del camino y en algún momento se va a desplomar la tasa”, sostuvo. Entonces, dijo que hay “consenso” alrededor de que en febrero el indicador estará en un 15%, mientras que marcó: “Si se limpian las correcciones de precios atrasados, la inflación está en torno a 10%”. La consecuencia de estas medidas es una fuerte baja de la inflación. Si daba 30% en diciembre ya era un numerazo y dio 25%. Y en enero dio 20% y en febrero, pese a la suba de las prepagas y tarifas, estará en torno al 15%. El proceso de desinflación es fuerte», pronosticó.

El líder de La Libertad Avanza también apuntó contra los radicales, en relación con el caso que involucró al exgobernador jujeño Gerardo Morales, extitular de la Unión Cívica Radical (UCR). “Los abanderados de la República guardan silencio por un gobernador que mete presos a dos tuiteros porque dicen que es cornudo. Hay un republicanismo bastante raro”, deslizó el Presidente, en relación con el encarcelamiento en su momento de Nahuel Morandini y Roque Villegas, a quienes el antes mandatario de Jujuy acusa de vulnerar el honor de su esposa, Tulia Snopek, y de poner en duda la identidad de su hija menor.

Todo eso mientras espera que sus funcionarios reciban este viernes a los gobernadores en la Casa Rosada, para empezar a trazar un preacuerdo que derive en el Pacto de Mayo, que el Presidente pretende firmar el próximo 25 de ese mes en Córdoba.

Ya para la parte final, Milei se refirió a la intervención de la Agencia Télam que hizo su gestión y defendió el vallado de la sede. “¿Se imaginan dejar abierto el edificio de Télam para que lo tomen? Con la ministra de Seguridad decidimos que íbamos a poner vallas y que no iba a entrar nadie. Existía la posibilidad de conflicto físico. Los que iban a hacer lío no eran los periodistas, hay 100 barrabravas en Télam”, remarcó.