Milei encabezará el acto central por Malvinas en el cenotafio de Plaza San Martín

Fue un abrazo emotivo que se dieron Javier Milei y Victoria Villarruel. El Presidente y su vice se mostraron juntos, más allá de las desconfianzas y recelos cruzados que estaban a la orden del día en los medios. El 2 de abril del año pasado se los vio coincidiendo en tiempo, espacio y, sobre todo, cercanía mutua. El próximo miércoles, quedará expuesto el contraste con el presente: Milei encabezará el acto en el mismo lugar, el cenotafio de Plaza San Martín, pero Villarruel viajará a Ushuaia, donde se hará el otro evento grande que recuerda a los héroes de la guerra del Atlántico Sur.

El acto central será encabezado por el jefe de Estado, fue organizado por la Casa Rosada y contará con la presencia de todo el Gobierno, de las autoridades militares y, sobre todo, de una gran cantidad de ex combatientes de Malvinas, que fueron especialmente convocados para participar de un homenaje que tiene previsto ofrecer el primer mandatario.

El lugar es el cenotafio ubicado en el barrio porteño de Retiro. El monumento cuenta con 25 placas de granito negro en las que están grabados los nombres de los 649 soldados caídos en el conflicto. En el suelo se hallan los 23 escudos de las provincias, el de la Ciudad de Buenos Aires y el de la Nación. De acuerdo con la información oficial, en el ala izquierda, sobre la silueta de las islas, arde una lámpara votiva, símbolo del recuerdo eterno, mientras que en el centro del predio -con un trazado que simboliza la Escarapela- flamea la bandera argentina, que todos los días es izada y arriada por una guardia del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

La posición de Milei y su gobierno es clara y la resumió el Presidente, casualmente, en abril pasado: “Estoy pensando en recuperar Malvinas, pero es un proceso largo y por la vía diplomática”.

En esa época, la entonces jefa del Comando Sur, Laura Richardson, y el ahora exembajador Marc Stanley, compartieron en la capital fueguina un encuentro con Milei, que fue interpretado como “el acto de soberanía más grande de los últimos 40 años”. “Al ser una base militar en Ushuaia, nos avala el reclamo sobre la Antártida. Y te hago una pregunta. ¿Ushuaia es la capital de qué? Tierra del Fuego. ¿Y qué más? Islas Malvinas, Georgias, Sándwich y todo el espectro marítimo. Es el primer paso para empezar a pensar la recuperación de Malvinas. Dale, que la saquen del ángulo”.

Según pudo confirmar Infobae, a la vicepresidente no la invitaron a Plaza San Martín. Antes, ella había organizado en el Senado una serie de actividades para toda la semana, que incluirá desde encuentros con veteranos, homenajes y otras muestras. Pero decidió en las últimas horas aceptar la invitación que le habían hecho los excombatientes que organizan el acto en la capital de Tierra del Fuego.

Hija de un teniente coronel que peleó en Malvinas, Villarruel optó por participar de un acto que tiene todos los años una representación federal, con representantes de otras provincias y presencias multipartidarias. Trascendió que la vicepresidente no estará en la vigilia que se hace todos los años, sino que irá al evento central y regresará en el día. Es que el jueves está convocada una sesión clave para tratar los pliegos de Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo para la Corte Suprema.

Del lunes al viernes, la vicepresidente había organizado una serie de actividades. El último día de la semana iba a realizarse un acto dentro del recinto con veteranos, pero finalmente se decidió hacer el homenaje en el Salón Azul, titulado “Malvinas, epopeya nacional”. Hubo resistencias y presiones cruzadas, que llegarían incluso a Casa Rosada.