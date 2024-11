Milei escuchó los reclamos de los gobernadores de la UCR y «aclaró» sus críticas contra Alfonsín

En medio de la tensión por sus duros cuestionamientos a Raúl Alfonsín y el debate por el Presupuesto 2025, el pedido de obras, el futuro de Aerolíneas Argentinas y la Hidrovía como ejes centrales del encuentro, Javier Milei mantuvo un largo almuerzo en la Casa Rosada con los cinco gobernadores de la Unión Cívica Radical.

La cumbre comenzó pasadas las 13 y se extendió durante más de dos horas. Es el tercer encuentro que el Presidente mantiene con mandatarios provinciales mientras se discute la ley de Presupuesto en el Congreso. Ya pasaron por Olivos y por la Rosada 14 ejecutivos provinciales.

Esta vez fue el turno de los 5 gobernadores de la UCR: Alfredo Cornejo (Mendoza), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Valdés (Corrientes) y Carlos Sadir (Jujuy).

El encuentro se produjo exactamente una semana después de que Milei acusara en Córdoba a Raúl Alfonsín de haber sido un golpista y haber colaborado en el supuesto derrocamiento de Fernando de la Rúa en diciembre de 2001. «Hubo una aclaración al respecto. Es parte de la frescura de Milei. Venimos a trabajar sobre el futuro en materia presupuestaria y no del pasaso», minimizó Valdés al concluir el encuentro.

Pullaro y Cornejo fueron los encargados de plantearle al Presidente su descontento. «Se hizo cargo, pero a lo Milei», ironizó uno de los presentes. En efecto, el jefe de Estado elogió a otros dos mandatarios radicales con los que se siente más identificado: el liberal Marcelo T de Alvear y el desarrollista Arturo Frondizi.

En público, el santafesino evitó cruzar al Presidente, pero -en diálogo con los periodistas acreditados- se hizo eco de los dichos contra Alfonsín. «El tiene su forma y nadie vino acá a pedir una disculpa. Sí yo, particularmente, pero todos estábamos de acuerdo. Manifestamos el dolor que sentimos, porque para muchos Alfonsín es importante. Fue una reunión para mirar hacia el futuro y para empezar a transitar un camino que es el del crecimiento que necesita tener la Argentina», dijo Pullaro que no descarta un acuerdo electoral con los libertarios en su provincia en 2025.

El mendocino Cornejo, a quien Milei había postulado para el Consejo de Mayo, un detalle que no se conversó en la reunión, también prefirió centrarse en la discusión política hacia adelante. «Tuvimos una buena reunión con el Presidente, se habló de la logística que necesita el país y de lo atado que está a que crezca la economía genuinamente y funcione el plan de estabilización. Repasamos los principales temas del Presupuesto y la importancia de tener uno para tener reglas claras», dijo al medio Clarín el ex titular de la UCR.

A pesar de su aclaración, durante el fin de semana Milei había renovado sus críticas contra un sector del radicalismo tras el ataque a la sede del Comité Nacional, episodio que utilizó para cargar contra el presidente del partido, Martín Lousteau.

El Presidente estuvo acompañado, como en las reuniones previas con gobernadores, por el jefe de Gabinete Guillermo Francos y por su segundo, Lisandro Catalán. Karina Milei, que el sábado estuvo en Santa Fe y tuvo contactos «casuales» con ministros provinciales, también fue de la partida. Comieron lomo a la pimienta, hubo postre y café.

El jefe de Estado habló largo y tendido sobre el rumbo de la economía. Se refirió a la baja de la inflación, el riesgo país y se mostró entusiasmado con el inicio de la recuperación de la actividad -que para el Gobierno es definitiva y contundente- y del salario. Los mandatarios provinciales pidieron suscribir cuanto antes acuerdos específicos para reiniciar obras, luego de los convenios marco que habían firmado este año.

Pullaro, Valdés y Zdero valoraron que el Gobierno prometió escuchar a los gobernadores de la flamante región de El Litoral, que también integran Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gildo Insfrán (Formosa) y Hugo Passalacqua (Misiones), para avanzar con la licitación a 30 años de la Hidrovía, por donde sale el 80% de las exportaciones argentinas y a la que se refirió Francos el fin de semana. «Vamos a integrarnos al debate que se está dando en este momento de la licitación del Hidrovía fundamentalmente para poder incidir y dejar nuestra mirada», dijo el gobernador santafesino, que reiteró que la Argentina atravesó un año de recesión.

La privatización de Aerolíneas Argentinas y los ferrocarriles también fueron eje de la conversación. «Hablamos de cómo colaboramos para que la Argentina comience a mover su economía. Necesitamos caminos, Hidrovía, Aerolíneas y lo que necesitamos para mover nuestra producción», reiteró Valdés que tiene una relación fluctuante con la Casa de Gobierno.

Los gobernadores reclaman en público y en privado por el impuesto a los combustibles que tiene asignaciones específicas para Vialidad Nacional que la Nación no invierte en las rutas.

Los mandatarios provinciales tampoco se pronunciaron taxativamente sobre el régimen de reparación federal que Caputo y Francos presentaron la semana pasada y con el que el Gobierno pretende hacer un «borrón y cuenta nueva», para saldar -con terrenos fiscales y empresas públicas- las deudas cruzadas entre las provincias y la Nación. «Se charló de las deudas. Algunas provincias están interesadas en los bienes que tiene el Estado, pero no sé puntualizó sobre ninguno en particular», reconoció Pullaro, que enfatizó la caída de la coparticipación en los últimos meses.

Trece provincias reclaman por la deuda multimillonaria que el Estado mantiene con las cajas jubilatorias de 13 provincias que no fueron transferidas a la ANSES.

Milei y Francos no insistieron sobre alternativas para destinar más fondos a las universidades como la reforma de la ley de financiamiento político o la suspensión de las PASO. Tampoco se habló de la agenda institucional como los pliegos para completar las vacantes de jueces ni de un supuesto apoyo de los gobernadores para que el juez Ariel Lijo sea nombrado para la Corte Suprema por decreto.

Los gobernadores radicales llegaron juntos después de reunirse en la Casa de Santa Fe, a doscientos metros de Balcarce 50. Tras recibir a 4 gobernadores del Norte, a 3 del PRO y otros dos aliados, el próximo turno sería de los mandatarios patagónicos de partidos provinciales. Más improbable parece por ahora una convocatoria a los peronistas más duros.

«Está en línea con otras reuniones que ha tenido el Presidente. Hace algunos día se ha juntado con gobernadores del PRO y son reuniones habituales donde explica habitualmente cuál es la marcha del Gobierno y hacia dónde estamos yendo y cuáles son los próximos pasos que se van a dar y el por qué de algunas decisiones», explicó el vocero presidencial Manuel Adorni en la previa.

El funcionario adelantó que el mandatario les explicaría a los gobernadores «por qué el Presupuesto 2025 está armado de esta manera» y «por qué efectivamente está abierto al debate». En la próxima ronda de reuniones deberían ser citados