Milei fue declarado «granadero honorífico» y recibió la «Orden Ecuestre Militar de los Caballeros»

El Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín distinguió este domingo al presidente de la Nación, por lo que, desde ahora, y simbólicamente, Javier Gerardo Milei es “granadero honorario”.

El presidente recibió la “Orden Ecuestre Militar de los Caballeros Granaderos de los Andes” de parte de este regimiento. El acontecimiento fue publicado por la cuenta de X de la Oficina del Presiente, con una foto en la que junto a Milei están su hermana, Karina, el ministro de Defensa, Luis Petri, e integrantes del cuerpo. Todos parados alrededor de un escudo impreso en el suelo del salón que destaca las palabras “deber”, “libertad”, “valor”, “honor”.

Milei había estado con esta emblemática unidad del Ejército hace poco más de un mes, para la conmemoración del 213° aniversario de la creación del Regimiento de Granaderos a Caballo.

Aquel día, 22 de marzo pasado, el presidente cometió un error involuntario al mencionar al prócer libertador, Don José de San Martín, como “Don Juan José de San Martín”.

Una relación cercana

El presidente tiene una relación afectuosa con los granaderos, que son quienes lo custodian en Casa Rosada. En diciembre pasado, integrantes de la orquesta del Escuadrón Ayacucho lo recibieron en Balcarce 50 e interpretaron la canción “Panic show”, que Milei usó en campaña electoral y que pertenece al grupo de rock La Renga.

Junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Estado se mostró emocionado con la música y luego saludó uno por uno a los militares, a un día de que se cumplan 200 años de la emblemática Batalla de Ayacucho.

En octubre del año pasado, para el cumpleaños del Presidente, la fanfarria militar del Regimiento de Granaderos a Caballo le dedicó el “Feliz Cumpleaños” al llegar a la Casa Rosada. La escena mostró otra vez al mandatario emocionado.

La semana del presidente

Durante la semana, el presidente habló en radio Observador y anticipó que en el Gobierno esperan que la inflación de abril esté finalmente por debajo del 3,7% que se registró en marzo. El dato es relevante porque durante el mes pasado se levantó el cepo cambiario y algunos analistas creían que la medida podía generar un impacto en el índice de precios al consumidor.

“Nosotros somos optimistas en cuanto a que todos los pronósticos catastróficos que tiraron no se van a materializar”, aseguró el jefe de Estado.

Al abordar su relación con el papa Francisco, el jefe de Estado reiteró que pudo recomponer el diálogo y pedirle perdón por sus exabruptos durante la campaña presidencial de 2023.

“Él me pidió que cuidara a los más vulnerables y yo me comprometí a documentarlo de manera directa vía la ministra Pettovello”.