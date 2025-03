Milei le apuntó a la carne por la inflación

El precio de la carne quedó en el centro del escenario una vez más hace pocos días cuando el presidente Javier Milei lo usó para relativizar la inflación de febrero, que fue del 2,4 por ciento.

“Si limpiamos el efecto puntual de lo que ha pasado con la carne, la tasa de inflación hubiera sido del 1,8 por ciento», dijo el presidente Javier Milei.

Desde la cadena de la carne salieron a aclarar que si bien es cierto que en febrero la carne mostró un incremento mayor al de otros rubros, en la comparación anual la suba sigue siendo menor a la inflación general. Además afirmaron que el salto se debió a cuestiones estacionales y que no debería haber nuevos aumentos importantes en el corto plazo.

Según reveló un informe de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), el precio promedio del kilo vivo en el mercado de Cañuelas aumentó un 8,7% en febrero, hasta alcanzar un valor promedio de 2.206 pesos por kilo.

“La cantidad de animales vendidos disminuyó, contribuyendo a la suba de precios, especialmente en las categorías de novillos y vaquillonas”, detalla el informe, y agrega que en la comparación interanual el incremento en el precio promedio de la hacienda en pie fue del 53,2 por ciento, por debajo de una inflación del 66,9 por ciento en los últimos doce meses.

El presidente de la Cámara de Matarifes y Abastecedores de carne (Camya) Leonardo Rafael, afirmó: “Venía muy retrasada la carne, se acomodó un poco por temas estacionales, feriados, lluvias, imponderables que no son normales y que hicieron que no haya muchos ofrecimientos, justo cuando la gente volvió de las vacaciones, con lo que hubo más demanda que la oferta que había”.

De cara a los próximos meses, Rafael dijo que no cree que haya nuevas subas e incluso vaticinó que podría haber bajas en el valor de la hacienda en pie. “Son los techos, de hecho considero que ahora cuando empiece a salir el grueso de la hacienda se va a reacomodar un poquito la carne para abajo, no va a quedar con valores altos”, dijo.

El aumento del valor de la hacienda durante febrero se vio expresado en los mostradores con subas que variaron según la zona y el corte: para el asado (9,9%), carne picada (11,3%), paleta (12,6%), cuadril (13,1%) y nalga (13,6%).

Respecto al precio final de la carne en los mostradores, desde Camya aseguran que “no es una suma de costos”. “Como cualquier mercado competitivo, se determina por interacción entre la oferta (el carnicero) y la demanda (los consumidores). Este precio es independiente de cómo se conforme la cadena productiva hasta llegar a la carnicería. Las variaciones de precios al interior de la cadena modifican la distribución de ingresos entre eslabones, pero no el precio final de la carne”, afirman, y Rafael agrega: “En el mostrador van a quedar los precios que están ahora, no creo que sea para alarmarse”.