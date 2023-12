Milei le tomó juramento a su hermana Karina como secretaria general de la Presidencia

La ceremonia tuvo lugar minutos después de las 18 en el Salón Blanco de la Casa Rosada; al evento no se le permitió el ingreso a la prensa acreditada y tampoco fue transmitido en vivo

Cinco horas después de recibir los atributos de mando, el flamante presidente Javier Milei tomó juramento a sus nueve ministros y al jefe de Gabinete Nicolás Posee. Entre los nombramientos, que tuvieron lugar en el Salón Blanco de la Casa Rosada, se destacó el de su hermana Karina Milei. Mientras leía, el jefe de Estado no solo incurrió en un furcio. No pudo evitar además romper en llanto mientras oficializaba la designación de “El Jefe” como Secretaria General de la Presidencia.

Para eso, tuvo que derogar un decreto de Mauricio Macri (93 de 2018) que impedía al presidente de la Nación nombrar familiares directos en la administración pública. Milei firmó su primer Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) reformando la Ley de Ministerios para reducir la cantidad de carteras a 9.

“Licenciada Karina Elizabeth Milei, ¿juras por Dios y por la Patria sobre estos santos evangelios desempañar…”, dijo el líder de la Libertad Avanza al comenzar que, tras darse cuenta del furcio, empezó a reír. “…El cargo de Secretaria General de la Presidencia de la Nación”, continuó Milei con la voz entrecortada.

Tras tomarse unos segundos para aclarar la garganta, el jefe de Estado prosiguió: “…Para el que fuiste nombrada, cumpliendo y haciendo cumplir, de cuando a vos dependa, la Constitución Argentina?”. “Sí, juro”, vociferó su hermana acto seguido, afirmación que estuvo acompañada por los aplausos de los presentes.

“Si así no lo hicieres, Dios y la Patria te lo demanden”, cerró Milei, quien abrazó a su hermana para sellar el juramento.

En la tarde de domingo, el libertario tomó juramento además a Patricia Bullrich para Seguridad; Mariano Cúneo Libarona para Justicia; a Luis Caputo, para Economía; Sandra Pettovello para Capital Humano; Diana Mondino para Relaciones Exteriores; Guillermo Ferraro para Infraestructura; Mario Russo para Salud; Guillermo Francos para Interior y Luis Petri para Defensa, en secreto.

La ceremonia empezó cincuenta minutos después de lo previsto -se esperaba que comience a las 17.30- y, pese a que se contemplaba su transmisión por sistema cerrado y a que inicialmente se esperaba que la prensa acreditada accediera, nada de todo eso sucedió. El hecho de que la jura haya sido secreta no registra antecedentes. Se trata de un acto público y, a contramano de lo sucedido antes, fue el primero en no transmitirse.