Milei les fija a los gobernadores una condición para acceder a más fondos en 2026

La administración de Javier Milei presentó el Informe de Avance correspondiente al Presupuesto 2026. Allí, el Gobierno determinó los principales puntos de coordinación fiscal con las provincias e indicó donde aumentará el envío de fondos del Estado Nacional. Tras dos semanas de tire y afloje con Nación, los gobernadores presentaron el miércoles dos proyectos que modifican la distribución de la de la coparticipación a través de cambios en los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el impuesto a los combustibles.

En este sentido, dando pie a la disputa por los fondos del Presupuesto 2026, el Gobierno nacional informó sus expectativas para con las provincias en el próximo año bajo el título «Coordinación fiscal con las provincias». En el texto que informa las novedades del último año, la gestión de Milei advirtió que mantendrán para con las provincias la política de reducción del gasto público y equilibrio fiscal iniciada en 2024.

Asimismo, se buscará que las provincias acompañen con el saneamiento de sus finanzas. Cosa que fue refutada por varios gobernadores como los de Santa Fe y Córdoba quién aseguraron que ellos ya tienen déficit cero y el problema es la mala distribución de los recursos coparticipables.

Respecto de los gastos, el gobierno en el 2026 espera una mayor recuperación de la recaudación provincial, con un crecimiento del 47.8% en relación con el comportamiento de los recursos nacionales que se incrementarían un 42.0%. Como una zanahoria para los gobernadores, el texto advierte que se prevén mayores transferencias a las Provincias y a CABA, provenientes del Estado Nacional.

Fuentes allegadas a jefatura de Gabinete aseguraron que no tienen intención en modificar las transferencias a las provincias antes del próximo año. En ese sentido, la contrapropuesta para los gobernadores fue darles las rutas nacionales, pero sin saldar la deuda que tiene el Estado Nacional.

Desde el Ejecutivo aseguraron que las provincias pasaron de un déficit de $0,552 billones (2023) a un superávit de $1,031 billones. El resultado financiero consolidado pasó de -1,6% a +1,1% de los ingresos totales. Mientras tanto, la Proyección 2025 es que el resultado financiero sea levemente deficitario, pero el resultado primario quede en positivo (0,2% del PBI).

Además, aseguraron que se fortaleció el Consejo Federal y se impulsó un régimen para extinguir deudas recíprocas entre Nación y provincias.

Desde el Gobierno nacional aseguraron que se redujo la presión tributaria sobre las provincias. Se bajó el 5,1% al 4,9% del PBI entre 2023 y 2024. En este sentido, según Milei se espera que continúe la tendencia con mayor protagonismo de la recaudación provincial (195,8% de suba en 2024 vs. 193,5% nacional).

Finalmente, en la composición del gasto, aseguraron que el gasto corriente fue el 90,2% del total. El gasto en personal representa el 43,4% del total; subió 173,9% en 2024, por debajo del aumento de los recursos (+179%).

Mientras tanto, el gasto de capital: apenas el 9,8%. Se proyecta una suba del gasto nominal de capital del 45,4%. Mientras que también se proyecta aumento en la inversión con financiamiento vía títulos y préstamos multilaterales

Desde el Gobierno indicaron que las transferencias presupuestarias cayeron 9,7% en 2024. Asimismo, se prevé un aumento moderado de 27,5% en 2025. En el presupuesto advirtieron que existió un fuerte aumento del pago de servicios de deuda en 2024: +203% (amortizaciones +279%, intereses +123%). El 73,2% del stock de deuda son títulos públicos; 88,9% en moneda extranjera, con riesgo cambiario elevado.

En 2025 se concentran vencimientos importantes: CABA: primer pago del bono Tango 12 (u$s 890 millones) y en Córdoba la amortización del bono reestructurado por u$s 510 millones. Se espera un aumento del peso de los servicios de deuda sobre los ingresos corrientes.