Milei les pidió a los empresarios que no tengan miedo de invertir: «No vamos a volver al pasado»

El presidente Javier Milei les pidió a los empresarios que no tengan miedo de invertir en la Argentina porque «no vamos a volver al pasado», ya que en su visión la gestión libertaria es «el futuro y el progreso».

«Cada vez son más los argentinos que perdieron el miedo y por eso si a alguno le queda alguna duda también hay un gobierno que no tiene miedo, no les tenemos miedo. No tenemos miedo porque los fracasados se quedaron en el pasado», apuntó Milei.

Al inaugurar un hipermercado en la ciudad balnearia de Mar del Plata, el jefe de Estado destacó: «No vamos a volver al pasado, nosotros somos el futuro y el progreso».

«A los empresarios de bien les pido lo mismo: no tengan miedo, nosotros estamos haciendo nuestra parte y no vamos a parar hasta romper con todas las trabas y cadenas, que les fueron poniendo, durante tantos años», subrayó el libertario.

En esa línea, Milei buscó diferenciarse de las gestiones que lo antecedieron: «Para nosotros, ustedes no son el enemigo. Ustedes son héroes, son benefactores sociales. Y a pesar de los esfuerzos titánicos de la casta por asustarnos, seguimos firme con la convicción desde el primer día».

Al destacar los logros de su primer año de gestión, el libertario apuntó contra las recetas económicas aplicadas por el kirchnerismo: «Se vienen tiempos prósperos, se vienen tiempos felices. Se terminó la época del chamanismo económico del control de precios. Se acabó la época de los inventos nefastos como la Ley de Góndolas, que terminó en góndolas vacías. Hoy, hasta un simio, en Argentina, entiende que eso termina mal, con perdón de los simios».

«Igual algunos monitos sueltos andan, pero…En especial algunos que piden golpe de Estado, pero ya saben quiénes son y cuánto han fracasado. Sí, como otros que le gustaba controlar poniendo pistolas en la mesa. El éxito de nuestro modelo económico es el éxito de una sociedad que comprendió que las recetas que, aplicaban los políticos de una y otra vez, solo traían más miseria», sentenció Milei en alusión al ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno.

Tras destacar la inversión realizada Coto, el jefe de Estado celebró: «Estamos frente a una inversión, de casi 50 millones de dólares, hecha por una empresa privada. No venimos a aplaudir a un político que, en un acto patético, inaugura una obra con sobreprecios como consecuencia de su inutilidad o corrupción».

«Estamos celebrando la creación de empleo por demanda genuina. No hubo que quitarle dinero a nadie discrecionalmente, vía impuestos, para generar este empleo. Esta inauguración se da en el marco de la recuperación del consumo que viene registrando un crecimiento muy por encima de lo esperado, incluso por los más optimistas. Ni hablar de los que esperaban que esto saliera mal. A ellos les traigo malas noticias porque las cosas siguen mejorando», disparó contra la oposición.

En otro tramo de su breve discurso, Milei sostuvo que «durante años los supermercados fueron un lugar de mucha amargura para los argentinos porque venían a ver cómo los precios estaban, cada día, un poco más altos», pero «eso se terminó».

«Los argentinos venían a encontrarse con una angustia porque la plata no alcanzaba para comprar lo que necesitaban. Eso se repitió, durante años, en una espiral infernal. Gracias al esfuerzo de los argentinos y el trabajo incansable del gobierno que eligieron, eso se terminó. Estamos sacando los colmillos de ese Estado voraz, del cuello de los argentinos», concluyó.