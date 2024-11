«Milei no quiere aprobar otro presupuesto porque es una forma de controlar al Poder Ejecutivo»

El diputado nacional del radicalismo, Fernando Carbajal dialogó con el Grupo de Medios TVO acerca de las sesiones que faltan desarrollarse en las que se encuentra una en la que se debata el presupuesto y aseveró que no quieren aprobar otro presupuesto porque esto es una forma de control que tiene el Poder Legislativo sobre el Ejecutivo.

Carbajal comenzó diciendo: “tendremos una semana cargada en la cámara porque están convocadas. En la sesión de hoy, por ayer, ya sabíamos que iba a caer porque no había quórum ya que ninguno de los temas han sido impulsados por el Gobierno. Nuestro bloque irá a cada uno de los debates en cada uno de los temas”.

En relación al proyecto de ficha limpia, explicó que “no llegó a buen puerto porque claramente hay sectores que están en contra y el Gobierno Nacional no tiene demasiado interés, esto ya lo han dado a entender en varias oportunidades porque hay una especulación política de querer competir con Cristina Fernández y este es uno de los motivos por los que no hay quórum, de igual manera veremos que pasa mañana en la sesión”.

Negociaciones

“Las negociaciones en términos políticos son válidas, ahora utilizar estas para conseguir beneficios personales es repudiable. En el caso del bloque que comanda Rodrigo De Loredo, se han negado a discutir diferentes cuestiones y son defensores de la ley que hizo CFK, entonces tenemos que decir que hay un nivel de contradicción que es repudiable. Es por ello que nosotros dividimos el bloque porque la actitud vergonzante de estos diputados hoy no quieren dar el debate frente a cuestiones que antes decían que había que repudiar. Esto da vergüenza ajena ”, acotó.

Presupuesto

“Está claro que el gobierno no quiere el presupuesto, lo ha dejado claro en el poco interés de sesionar al respecto y luego, por supuesto las declaraciones públicas del Jefe de Gabinete y del propio presidente”.

“Tenemos que decir que ellos no quieren aprobar otro presupuesto porque esto es una forma de control que tiene el Poder Legislativo sobre el Ejecutivo y este es un Gobierno de marcado sesgo autoritario que no quiere que lo controlemos de ninguna manera, al prorrogarse el presupuesto en un contexto hiperinflacionario o inflacionario como el que hemos tenido el año anterior, hace que el Poder Ejecutivo tenga fondos de libre disponibilidad, es decir fondos que no tienen una asignación específica y son muchos miles de millones para gastarlos como él quiera”, cerró.