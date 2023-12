Milei ordena vender dos aviones de YPF, incluido el que usaba CFK

El vocero presidencial, Manuel Adornis, informó hoy que el presidente Javier Milei ordenó la venta de los dos aviones que figuran entre los activos de la petrolera estatal YPF.

Uno de los aviones, un Embraer Praetor matrícula LV-KGJ, era utilizado habitualmente por Cristina Fernández de Kirchner para sus traslados desde Buenos Aires hasta El Calafate durante su mandato como vicepresidente.

«Tomamos la decisión de concretar la venta de dos aviones de la empresa YPF haciendo ejercicio de nuestra posición en el directorio de dos aviones que eran utilizados casi con exclusividad por la política…por los privilegiados que no queremos que estén más por supuesto», explicó Adornis en conferencia de prensa.

La medida se enmarca dentro del plan de austeridad y reducción del gasto público impulsado por la gestión de Milei, que asumió la presidencia el pasado 10 de diciembre.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció hoy nuevos recortes en el gasto político del Estado nacional y reafirmó la decisión de la gestión encabezada por Javier Milei de «terminar con los privilegios» y realizar un ajuste en esos ítems que, en total, girará «en torno de los 3.000 millones de dólares».

«Uno de los grandes objetivos que tenemos como Gobierno es terminar con los privilegios; Tamaña tarea», aseveró Adorni esta mañana, en el marco de la conferencia de prensa que ofreció en la Casa Rosada luego de la reunión de Gabinete.

En este sentido, reafirmó que el ajuste que se planea realizar en ese sentido «gira en torno a los 3.000 millones de dólares».

En ese marco, precisó que se va a reducir en un 50 por ciento los choferes, «al margen de la reducción de la cantidad de ministerios» ya anunciada, así como la flota de vehículos: «Los que estén en condiciones se destinarán a las fuerzas armadas y los que no lo estén serán vendidos», aclaró.

Anunció asimismo «la venta de dos aviones de la YPF haciendo ejercicio de nuestra función en el directorio, que eran utilizados casi con exclusividad por la política, por los privilegiados que no queremos que estén más».

También mencionó -como ejemplos de «privilegios»- que en la residencia de Olivos hay cuadros que tienen «un seguro por el que todos pagábamos 2 millones 600 mil dólares», aunque un rato después la exvocera presidencial Gabriela Cerruti aclaró en sus redes sociales que se trata de una cifra anual en pesos y que ya fue pagado este año por el gobierno saliente.

En otro tramo de la rueda de prensa, Adorni dijo que en la reunión de Gabinete, el presidente Javier Milei un respaldo «absoluto y fuerte» al ministro de Economía, Luis Caputo, por el paquete de medidas lanzado esta semana y, también, a la de Seguridad, Patricia Bullrich, por el protocolo de seguridad anti piquetes anunciado ayer, para ordenar las movilizaciones sociales.

«La reunión giró en torno a analizar las reacciones que viene teniendo el mercado por paquete de medidas urgentes», dijo el vocero.

Al hablar de los planes sociales, recordó que «quedan congelados los planes con características de tener intermediarios» y expresó: «Queremos terminar con el negocio de la pobreza. Es una decisión del Presidente».