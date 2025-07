Milei participó del acto por la AMIA y dijo: «No vamos a parar hasta que se haga justicia»

Al igual que cuando se consolidó como candidato presidencial, en 2023, y cuando estaba en su primer año de gobierno, Javier Milei asistió este viernes a un nuevo aniversario por el atentado terrorista contra la Asociación Mutual Judía Argentina (AMIA), ocurrido el 18 de julio de 1994, cuando un coche bomba impactó contra el antiguo edificio que se levantaba en Pasteur al 600.

Murieron 85 personas, 300 quedaron heridas en el peor ataque terrorista en la Argentina, por el que la Justicia apuntó en diversas instancias contra Hezbollah con auspicio de funcionarios de la República Islámica de Irán, que tienen pedido de captura internacional. El ataque sigue impune. Dos años antes había volado la sede de la embajada de Israel en Buenos Aires, con metodología y raíces similares, 29 personas murieron y otros cientos fueron heridos.

“No vamos a parar hasta que se haga justicia”, dijo Milei al entrar nuevamente a la sede de la AMIA, que posee hoy un moderno y blindado edificio, donde también funciona, en otro piso, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA).

Milei, que mantiene una estrecha alianza con el gobierno de Benjamín Netanyahu y con la colectividad judía de la Argentina -la más grande de Latinoamérica- llegó con su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, y con la ministra de Patricia Bullrich, en medio de un operativo de seguridad como pocos presidentes han tenido y tienen dentro y fuera del país.

Entró al patio seco de la sede, posó para una foto y en encendió una vela, en un encuentro más íntimo en el que estaban las autoridades actuales de la Mutual, entre ellas su nuevo presidente, Osvaldo Armoza, y el Gran Rabino, Eliahu Hamra. Entre los presentes se vio al electo legislador y vocero oficial, Manuel Adorni. Luego, cuando estuvo en la calle, entre el público pero siempre férreamente rodeado por agentes y policías, Milei estuvo cercano al nuevo presidente de la DAIA, Mauro Berenstein, quien el jueves, junto al titular del Congreso Judío Latinoamericano, Claudio Epelman participó con Bullrich de la primera reunión del Consejo de Seguridad Nacional en el que estuvieron por primera vez reunidos para coordinar también políticas antiterroristas con la ministra y Martín Verrier los 24 ministros del área del país. “Lo que más duele además del atentado, es la impunidad», dijo Jorge Macri que esta semana se reunió con los principales referentes de la comunidad judía y anunció un decreto por el que ponía a cargo al secretario general y de relaciones internacionales, Fulvio Pompeo, para que se promuevan acciones con todas las instituciones porteñas para que se generen espacios de diálogo orientados a crear conciencia, una mayor comprensión y combatir el antisemitismo.

Entre tanto, así como hubo este año actos en Nueva York para recordar a las víctimas de Amia y pedir Justicia, en Ginebra, este viernes el Presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Claudio Avruj, junto al embajador ante organismos internacionales, Carlos Foradori, lograron ante las Naciones Unidos una sesión para abordar la cuestión del terrorismo y este nuevo aniversario.

En una mañana helada, pero soleada, lo que alivió a los presentes si se piensa en una semana de invierno duro, se hizo lo que siempre como una ceremonia de luto en memoria de los muertos en esta tragedia: el minuto de silencio, las fotos de los que ya no están. La mención de su nombres, con un “presente”, del público.

Y luego, el discurso de Armoza, que empezó destacando aspectos positivos de una investigación siempre fallida y que nunca llevó a los verdaderos responsables ante la justicia: “En este mismo lugar, en cada acto, dijimos claramente que Irán es el máximo responsable por el atentado que asesinó a 85 inocentes y dejó más de 300 heridos. La justicia de nuestro país dictaminó la responsabilidad de las más altas autoridades iraníes, en la planificación y ejecución del atentado mediante su brazo armado, la organización terrorista Hezbollah, de la misma manera que lo hicieron dos años antes, contra la embajada de Israel en Buenos Aires.”, empezó diciendo. Armoza tambíen mencionó el juicio en ausencia, aunque tibiamente, lo que fue interpretado por miembros de la colectividad como una forma muy sutil de quitarle trascendencia al tema -AMIA estuvo siempre en contra- y ponerlo a la misma altura que otros asuntos.

Apoyan el juicio en ausencia pero porque no les queda otra alternativa. Recientemente, el juez federal, Daniel Rafecas, ordenó realizar el juicio en ausencia contra los siete ciudadanos iraníes y libaneses que quedan vivos y están acusados de ser autores del atentado.

En ese sentido Armoza dio indicios inquietantes. Dijo que era “crucial” aprender del pasado y “tomar medidas” para que nunca más suceda. Denunció que el ex cultural de Irán, Mohsen Rabbani, y Salman Raouf (El Reda), ambos miembro de Hezbollah y unos de los iraníes con pedido de captura internacional, fueron los principales coordinadores del ataque. Y que “sorprendentemente, Rabbani aún posee propiedades en Argentina.” La teoría de Armoza está en un proyecto de declaración que presentó el diputado Gerardo Milman para este aniversario número 31 y que denuncia como “un dato poco conocido”, que Rabbani “proporcionó y se involucro personalmente en la compra de locales cercanos al Hospital Israelita para realizar desde ahí acciones de inteligencia.”

Sobre la calle Pasteur, en este aniversario 31 estaban además del jefe de Gobierno de la Ciudad, Macri, parte del gabinete Libertario; los ministros Luis Petri y Mariano Cúneo Libarona. El secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, inseparable de Karina Milei. Y fue notable la ausencia del canciller Gerardo Werthein, que sigue afuera del país, contaron en el acto, intentado sacar el acuerdo de comercio con Estados Unidos. Como el vicecanciller Eduardo Bustamante fue despedido y se vio entre el público al diplomático Juan Navarro representando a Werthein. Estaban los diputados Milman, Ritondo y Santilli. Y entre los familiares estaba, como siempre, firme, Luis Czyzewski, papá de Paola, muerta en el ataque de 1994 con sólo 21 años.

Milei no se saludó con Jorge Macri, a quien no le quiso dar la mano en el Tedeum del 25 de mayo pasado. Y su ya habituales señales de la ruptura con Victoria Villarruel se reflejaron en este acto en el que la vicepresidenta avisó que no asistiría, y tampoco la Presidencia quería que lo hiciera. Villarruel puso un mensaje por el aniversario en X que decía: “31 años del atentado terrorista a la Asociación Mutual AMIA, el abrazo fuerte a las familias de las 85 víctimas mortales y de los heridos. Un atentado terrorista deja secuelas no solo en la víctima directa sino en su grupo familiar y la contención social es fundamental para transitar el largo camino hacia la Justicia. Desde el Senado de la Nación las puertas siempre abiertas para las víctimas del terrorismo y su lucha por el reconocimiento de los derechos humanos a la Verdad, la Justicia y la Reparación para todas ellas. “

La Guerra en Oriente Medio

Pero también entró en un tema sensible hoy en la Argentina porque hay un debate silencioso incluso en la colectividad judía sobre la estrecha alianza que el presidente mantiene con Netanyahu y con la colectividad, sin atender a otros cultos, en particular el musulmán y a los estados de la esfera árabe.

«A partir del 7 de octubre de 2023, cuando los salvajes terroristas de Hamás ejecutaron el ataque más brutal e inhumano contra civiles, hemos visto un aumento alarmante del antisemitismo en todo el mundo. En lugar de provocar una condena unánime, por ese crimen atroz que fue filmado y mostrado al mundo por las cámaras de los propios terroristas, éste fue relativizado, negado y hasta justificado en múltiples espacios. En universidades, redes sociales, medios de comunicación e incluso en parlamentos de países democráticos se han naturalizado discursos de odio anti judío», sentenció.

Efectivamente, tras el 7 de octubre, el antisemitismo se viene expresando sobre todo en redes, lo que se ve exacerbado ante en el contexto de la alianza de Milei con Estados Unidos e Israel, países con los que vota de manera incondicional en el ámbito de las Naciones Unidas.

El comunicado de Irán

Una vez más, pero en la misma fecha del acto central -suelen hacerlo días antes o después- la cancillería iraní negó las acusaciones de la justicia argentina de que ese país o sus ciudadanos estuvieron involucrados en el ataque de 1994. Y apuntó a Israel por la teoría.

«Durante las últimas tres décadas, la República Islámica de Irán ha declarado su postura de forma reiterada y transparente. Irán condena todo acto de terrorismo, dondequiera y por quienquiera que sea cometido, e insiste en que este dudoso incidente se investigue con total transparencia y de conformidad con los principios de un juicio justo.» y habló de supuestas «presiones» al poder judicial de «ciertos círculos».

El comunicado persa siguió en la misma línea de siempre. «Con cada año que transcurre durante los últimos 31 años, las preguntas y dudas sobre el atentado de 1994 han aumentado. Pruebas claras e innegables demuestran ahora que el régimen sionista y sus afines ejercen influencia sobre el poder judicial argentino para incriminar a ciudadanos iraníes.»