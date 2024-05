Milei pidió «tener calma» frente del «bloqueo permanente de la política»

El presidente Javier Milei remarcó que el oficialismo debe «tener calma» frente del «bloqueo permanente de la política», al tiempo que advirtió que le va a «romper los huesos a los corruptos».

«Estamos logrando cosas a pesar de la política, que no sólo no nos acompaña, sino que se encarga de ponernos palos en la rueda, de obstruir, apostar todo el tiempo al fracaso», sostuvo el mandatario.

En declaraciones a La Nación+, el jefe de Estado remarcó que tiene una gran cantidad de reformas pendientes y confió que en «tarde o temprano se van a lograr, con estas cámaras o cuando se renueven en 2025».

En ese sentido, subrayó que antes de asumir ya se había preparado para «un escenario de bloqueo permanente» por parte de la oposición. «Hay que tener calma, aunque nos gustaría que las cosas salgan más rápido», añadió. «De la política tradicional lo único que espero es miseria, bloqueo, palos en la rueda, trampa», lanzó.

Al ser consultado sobre si sostenía la convocatoria al Pacto de Mayo, el Presidente recordó las palabras del ministro del Interior, Guillermo Francos, sobre la posibilidad de postergarlo para el próximo mes. «Si no será en junio, será en julio. No importa. Tarde o temprano las reformas estructurales tendrán lugar», indicó.

Además, rechazó las críticas de su antecesor, Alberto Fernández, e ironizó sobre «la maravilla que dejó» en términos económicos. «Estamos arreglando los desastres que dejó», profundizó, a la vez que se quejó de que heredó «indicadores sociales peores que los del 2001».

Al referirse a los allanamientos realizados a agrupaciones sociales por presuntas irregularidades en comedores populares, Milei destacó que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, «está haciendo algo maravilloso, que es sacarle la careta al peronismo, que creó pobres para convertirlos en esclavos».

«No se va a cansar. Le gusta dejar en evidencia a estos chorros, le encantan. Está en su ADN desenmascarar a estos delincuentes», remarcó.

Milei se mostró satisfecho con sus medidas y afirmó que «la fórmula está funcionando exitosamente», a la vez que manifestó que su «característica es en todo ir al hueso». Al volver sobre los allanamientos a agrupaciones sociales, lanzó: «En esto les voy a romper los huesos a los corruptos».