Milei pierde control del Senado: se rompe el pacto con provincias y avanza la ley de los gobernadores

En medio del ajuste fiscal y la tensión con las provincias, el Senado se encamina a aprobar dos proyectos impulsados por los gobernadores para redistribuir fondos clave. El Presidente ya anticipó que vetará cualquier iniciativa que toque la caja nacional.

El gobierno nacional parece no ser capaz de frenar la rebelión de los gobernadores en el Senado este jueves. Con dos proyectos de ley para redistribuir fondos entre las provincias y una ausencia generalizada a la convocatoria por el 9 de Julio, Javier Milei podría haber tensado mucho la cuerda con sus armados paralelos en las provincias y la negación de fondos a los mandatarios provinciales.

«Están los votos», repiten a coro diversas fuentes del Palacio Legislativo a El Cronista en referencia a la sesión que convocó Unión por la Patria (UP) este jueves para tratar sobre tablas el financiamiento universitario, la recomposición de las jubilaciones y los dos proyectos de los gobernadores.

Los gobernadores presentaron dos proyectos que modifican la distribución de la de la coparticipación a través de cambios en los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y el impuesto a los combustibles.

A pesar de los intentos de Casa Rosada de frenar la rebelión, los gobernadores convocaron a espaldas del presidente a una reunión por zoom con al menos cuatro figuras del Senado: Martín Lousteau (UCR); Eduardo Vischi (presidente de bloque UCR); José Mayans (jefe de bloque de Unión por la Patria) y Mónica Esther Silva (monobloque Juntos Somos Río Negro).

Luego de ello, ambos proyectos ingresaron formalmente a la Cámara Alta dónde la mayor parte de sus miembros responden a los mandatarios provinciales. «Va a haber sesión», respondió uno de los encargados de impulsar el proyecto.

La foto del festejo por el 9 de Julio se desdibujó con el trascurso de la semana. El presidente que el año pasado había tenido a todos los gobernadores sentados en el frío tucumano hoy se vio obligado a cancelar el acto alegando «condiciones climáticas».

Uno a uno todos los mandatarios fueron negando su asistencia, hasta que finalmente sólo quedó el gobernador de Tucumán Osvaldo Jaldo junto con los vicegobernadores de Córdoba, Entre Ríos y Salta.

Un caso curioso fue el de Hugo Passalacqua en Misiones, quién en un primer momento había confirmado su asistencia y al darse a conocer la indiferencia de los mandatarios terminó por bajarse de la convocatoria.

Lo mismo ocurrió con Raúl Jalil de Catamarca, el último en bajarse antes de la cancelación del evento, ni su vice estaría presente.

Incluso Saenz decidió no asistir, a pesar de que este lunes se reunió con Karina Milei y Lule Menem, luego de haberse distanciado gracias al armado libertario que ambos funcionarios libertarios armaron en su provincia

Dicha reunión se materializó luego, y con el cierre de Vialidad Nacional en puertas, en un nuevo acuerdo con el Ejecutivo dónde este le transferirá el tramo San Antonio de los Cobres – Mina Poma de la ruta nacional 51 a la provincia.

«Un nexo clave para el corredor Bioceánico y para el desarrollo de toda la región», dijo Saenz en referencia a una obra que viene impulsando desde el inicio de su gestión.

Después de muchas gestiones, acordamos con Nación que la Provincia se hará cargo de los trabajos en el tramo San Antonio de los Cobres – Mina Poma de la ruta nacional 51, un nexo clave para el corredor Bioceánico y para el desarrollo de toda la región.

Además, se firmó convenios para avanzar en la búsqueda de financiamiento para otros dos tramos: Campo Amarillo – Salar del Rincón – límite con Chile.

Sin embargo, y más allá del coqueteo de Saenz con los libertarios, los senadores salteños en el recinto no responden al jefe provincial. Salta tiene tres senadores, dos de Unión por la Patria y uno parte del exJuntos por el Cambio.

Por lo tanto, por el momento, no se ve que dicha reunión tenga una correlación con los votos en el Congreso.

Fuentes allegadas a las oficinas de Guillermo Francos intentaron poner paños fríos a los proyectos. Funcionarios del Ministerio de Economía incluso se reunieron con los mandatarios y ofrecieron la transferencia de las obras viales junto al financiamiento pertinente siempre y cuando esté acompañada de la responsabilidad de la ejecución de las obras.

Sin embargo, desde la cartera no respondieron ante la consulta de este medio si esas transferencias se harían con las deudas de Nación saldadas.

En este sentido, fuentes allegadas a Gabinete se mantienen firmes: «Nos parece que no corresponde este proyecto».

«No es sustentable, no dice de dónde va a sacar la plata, debería haber entrado por diputados, es parte de una estrategia de los gobernadores», indicaron.

Desde el Ejecutivo sostienen que podría haber una reunión con los mandatarios provinciales luego de los festejos por la independencia. Sin embargo, también indicaron que el plazo podría extenderse hasta la próxima semana.

«Si los votos están en el Senado y después Diputados lo aprueba, se vetará», aseguraron y remarcaron la postura de sostener la posibilidad de que Javier Milei heche por tierra la iniciativa de las provincias.