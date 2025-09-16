Milei promete reactivar obra pública con superávit: cuánto cae la inversión real

A pesar del anuncio del Presidente de financiar obras con el superávit primario, los números del Presupuesto 2026 muestran una baja del 10,8% en la inversión destinada a obra pública, profundizando la tendencia de desinversión en infraestructura

El presidente anunció la reactivación de la obra pública a través del «superávit primario». Según Javier Milei, dicha herramienta permitirá al sector público financiar al sector privado para que «desarrolle obras fundamentales que hacen en la infraestructura y logística del país». Cuál es el gasto de capital real en el Presupuesto 2026.

Es sabido que no sólo los gobernadores piden a gritos obra pública en las provincias: también empresarios de sectores clave como Energía, el campo o la industria advirtieron en numerosas ocasiones que el deterioro de las condiciones de infraestructura en rutas, vías férreas y caminos entorpece el desarrollo económico.

Desde que asumió el gobierno libertario se paralizó virtualmente la inversión en esta materia en todo el país. Es en este sentido que, en un guiño a los gobernadores, pero sin salirse del libreto, Javier Milei aseguró que gracias al superávit se daría curso a un período virtuoso de inversión.

Sin embargo, según pudo constatar El Cronista a través de un análisis del Presupuesto 2026 presentado por el Ejecutivo, la inversión real del Estado en materia de obra pública cae incluso con respecto al presentado y no aprobado en 2025.

Los números de la desinversión

«Por primera vez en décadas, en vez de que el sector privado financia el sector público, este superávit primario permitirá al sector público financiar al sector privado para que desarrolle obras fundamentales que hacen en la infraestructura y logística del país», afirmó Javier Milei.

En una cadena nacional grabada, el Presidente aseguró que económicamente «lo peor y pasó».

En los presupuestos nacionales, los gastos de capital son aquellos que corresponde a la inversión en activos fijos e infraestructuras como caminos, hospitales y edificios.

En este sentido, es necesario señalar que el Presupuesto 2025 ya mantenía un ajuste a los gastos de obra pública con respecto a los años anteriores y no logró su aprobación en el Congreso porque fue retirado por el propio Poder Ejecutivo.

En ese momento los gastos de capital proyectados eran de $ 2.293.340.138.272. En esa línea, si bien Milei indicó que reactivaría la obra pública con superávit, lo que hace suponer que podría utilizar créditos, en el Presupuesto cae aún más la inversión. Según pudo corroborar El Cronista, los gastos de capital en Servicios Económicos de 2026 serían $ 2.044.560.557.175.

Ejercicio Gastos de capital en «Servicios Económicos»

2025 $ 2 293 340 138 272

2026 $ 2 044 560 557 175

Por lo tanto, inversión de capital destinada a obra pública (incluida en «Servicios Económicos») baja de 2,293 billones en 2025 a 2,045 billones en 2026. La caída absoluta es de $ 248 779 581 097 y se trataría de un ajuste del 10,8 % con respecto al año anterior. Con esta sola modificación, el presupuesto de inversión en infraestructura muestra un descenso significativo entre ambos ejercicios.

Según datos del Centro de Economía Política (CEPA), en materia de transporte y obra pública, se observa un nivel de ejecución extremadamente bajo, cercano a la paralización de los programas.