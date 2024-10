Milei reveló las tres condiciones para levantar el cepo

En medio del paro de transporte de este miércoles, el presidente Javier Milei fue el orador principal del 47° aniversario de la Fundación Mediterránea.

Durante su discurso, el mandatario reveló las tres condiciones que se tienen que dar para levantar el cepo.

«En cuanto a lo que es la salida del cepo, básicamente se tienen que dar tres condiciones: la primera es que desaparezca el money overhang, que se produce cuando tengo controles de precios o controles de capitales», señaló Javier Milei.

En este sentido, agregó: «Pero con esto solo no alcanza, porque todavía tengo problemas de stocks en moneda extranjera. Entonces también tengo que resolver el problema de los dividendos al exterior que todavía no pagué y los tengo atrapados».

A pesar de las insistentes consultas periodísticas sobre el tema, el presidente Javier Milei todavía no le puso una fecha a la salida definitiva del cepo cambiario.

Por último, el jefe de Estado advirtió que «se necesita que la base monetaria en definición tradicional condiciona con la base monetaria amplia. ¿Y cuál es la diferencia? Las Lefis y las Lecaps».

En esta misma línea, añadió: «En la medida en que la economía se recupera empieza a ver demanda de dinero. Y si es así lo que tenemos que ver es que las Lefis se tienen que achicar. Y es algo que ya está pasando».

El evento se desarrolló en el Centro de Convenciones de la ciudad de Córdoba y convocó a empresarios, dirigentes y referentes sociales del interior del país.

Del importante evento participó también el gobernador cordobés Martín Llaryora.