Milei se acerca a China: nuevo viaje pactado, los acuerdos comerciales y fondos clave

El presidente Javier Milei mantuvo una reunión bilateral con su par chino Xi Jinping en el marco del último día de la Cumbre de Líderes del G20 en Brasil. En el encuentro se habló de continuar con la cooperación comercial entre ambos países; a la vez que estuvo presente el equipo económico, comandado por el ministro de Economía, Luis Caputo, para explicar el rumbo económico y financiero del gobierno en el marco de la tenencia de u$s 18.000 millones en el swap de divisas que están contraídas con el Banco Popular de China.

Según comunicó oficialmente el Gobierno Nacional, China expresó su interés en incrementar el comercio con Argentina, mientras que Argentina manifestó su intención de incrementar y diversificar las exportaciones al mercado chino.

«Ambas naciones acordaron seguir trabajando en el fortalecimiento de sus lazos comerciales y en el desarrollo de proyectos conjuntos que beneficien a ambas economías. Durante la sesión se reafirmaron los vínculos y acuerdos comerciales y financieros vigentes», indicaron desde Presidencia.

Además, Xi cursó una invitación formal a Milei para visitar China y, en retribución, Milei hizo lo mismo con Xi para que visite Argentina; informaron desde Presidencia. Se trata de un acercamiento más entre los dos países a pocos meses del ascenso de Donald Trump a la Casa Blanca.

La bilateral comenzó minutos después de las 10.20 en el Hotel Sheraton del barrio carioca de Leblon y duró algo más de 40 minutos. En la reunión estuvieron presentes la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; los ministros Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación); Gerardo Werthein (Cancillería) y Luis Petri (Defensa).

Del gabinete económico de Caputo estuvieron el viceministro de Economía, José Luis Daza; los secretarios Juan Pazo (Coordinación de Producción), Daniel González (Coordinación de Energía y Minería) y Pablo Quirno (Finanzas); y el presidente del Banco Central, Santiago Bausilli.

También estuvieron los vicejefes de Gabinete, Lisandro Catalán (Interior), y José Rolandi (Ejecutivo); y el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Al finalizar, Milei se encargó de adelantar por motu propria la foto con Xi en su cuenta de Instagram: «Aquí la foto de la reunión bilateral con el Sr. Presidente de la República Popular China, Xi Jinping».

Milei sí se tomó la mano con su par chino, al contrario de lo que pasó ayer con Lula da Silva, quienes con quien protagonizó un frío saludo. Milei optó por faltar a la Tercera Sesión de Líderes del G20 que es estaba desarrollando esta mañana, dejando al sherpa argentino Federico Pinedo para que ocupe su lugar en la silla.

A pesar de que ya se habían cruzado cuando Milei viajó al G7 de Italia, se trata del primer encuentro bilateral entre ambos. Apenas se confirmó que el jefe de Estado iría al G20 de Brasil, el equipo diplomático del gobierno comenzó a gestionar la reunión para poder conversar sobre la agenda estratégica que ambos tienen entre sí.

Particularmente para la Argentina, ese vínculo significa inversiones en obras de infraestructuras clave, como las hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, que se están construyendo en la provincia de Santa Cruz a través de la empresa Gezhouba Group Company. Los chinos pidieron la presencia del virtual ministro del Interior, Lisandro Catalán, para hablar sobre esas temáticas; ya que es el encargado de generar diálogo con los gobernadores.

El ministro de Defensa también fue requerido para la reunión. Petri había anunciado a comienzos de año que se haría una inspección dentro de la base espacial China. «Por supuesto que vamos a entrar, vamos a garantizar que las actividades que se realicen estén en el convenio», había dicho en ese entonces, en un movimiento que generó bronca en la cúpula china.

En Casa Rosada son conscientes de que hay asuntos con los que la política exterior libertaria no puede jugar: cuando Milei habló ante las Naciones Unidas se planeaba repudiar al caso chino, pero recularon después de ver que eso podría paralizar los fondos que ese país pone en Argentina. «No somos tan talibanes», decía una altísima fuente libertaria en ese entonces.

Milei reculó de sus declaraciones contra China que había hecho en la etapa antes de ser Presidente. Unos días después de asumir se reunió con Wu Weihua, vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular; y le expresó la importancia que tiene para el país ese vínculo estratégico.

Aquello mismo rige para el caso de los swaps que el Estado Nacional mantiene con China. Milei les ha contado en privado a lo suyo lo sorprendido que quedó después de ver cómo la cúpula de gobierno chino le resolvió la renovación del tramo activado del swap que vencía a mediados de año por RMB 35 mil millones, equivalente a u$s 5000 millones.

La presencia de los pesos pesados del área de Luis Caputo no es casual. El Gobierno tiene un esquema de pagos progresivos que comenzarán a ser hechos a mediados de 2025 y que finalizarán el año próximo. Aun así, el monto que este instrumento implica para el cálculo de las reservas brutas es significativo.