Milei se aferra al déficit cero en el Presupuesto 2025: «Le pusimos un candado al equilibrio fiscal»

El Presidente sostuvo que es un pilar para que lleguen nuevas inversiones, en el marco de un encuentro sobre inteligencia artificial.

Prometió que en 2025 no usará la política fiscal y monetaria para obtener un beneficio electoral.

En medio de las presiones para que el Gobierno incluya el tratamiento del Presupuesto 2025 en sesiones extraordinarias, Javier Milei hizo una nueva defensa de la política de déficit cero que considera un pilar de su gestión económica. «Le pusimos un candado al equilibrio fiscal y nos tragamos la llave», afirmó.

El Presidente habló este lunes en la apertura de la Semana de la Inteligencia Artificial, en el Polo Científico Tecnológico, y comenzó haciendo una enumeración de los avances tecnológicos de la humanidad. Su exposición había comenzado en un tono particularmente bajo y formal, hasta que la dificultad para leer la palabra «exponencialidad» (que tuvo que reiterar varias veces), llevó a una humorada que hizo reír a los presentes. «Opa, es demasiado lunes», bromeó.

En su discurso, el mandatario destacó el avance de la inteligencia artificial, a la que le atribuyó en parte el éxito de su campaña presidencial por el uso que le dieron sus seguidores para generar imágenes de propaganda política. También se mostró en contra de las regulaciones que intentan imponer algunos países, aunque a su manera reconoció los peligros que podría suponer la falta de controles.

«Yo entiendo los riesgos que puede presentar esta tecnología en las manos incorrectas. No quisiera imaginar una inteligencia artificial superpoderosa en las manos de un dictador comunista. Sin ir más lejos, fíjense el sesgo ideológico woke -un término despectivo para referirse al progresismo- que tienen muchas de las inteligencias artificiales más populares. Pero eso nunca será motivo suficiente para frenar el progreso humano», planteó y reiteró la máxima libertaria de que toda intervención del Estado es mala.

En ese sentido, consideró que este avance tecnológico representa una oportunidad para el país. Afirmó que Argentina tiene «el mejor recurso humano del planeta», además de que «abundan tierras inhóspitas a baja temperatura en toda nuestra Patagonia, lo cual es una ventaja comparativa para montar servidores de inteligencia artificial». Para que esto suceda, continuó, hacen falta inversiones.

«Estamos ordenando la macro. Le hemos puesto un candado al equilibrio fiscal y nos hemos tragado la llave. Esto traerá inversiones de todo tipo porque el capital se comporta como un ser vivo y busca las mejores condiciones para desarrollarse. Nosotros entendemos que tal como en el siglo XX hubo una carrera para construir el mayor estado de bienestar, que solo significó pobreza para los ciudadanos y bienestar para los políticos, la próxima carrera será la carrera fiscal y desregulatoria», sostuvo.

La definición para aferrarse al déficit cero se dio en momentos que los gobernadores presionan por más recursos para el año próximo y la oposición reclama que el Presupuesto 2025 se incluya entre los proyectos que se tratarían en sesiones extraordinarias.

Por otra parte, de cara al comienzo de un año electoral que será clave para su gestión de Gobierno, el mandatario prometió que va a respetar la pauta de déficit cero y de emisión cero, y que durante todo 2025 evitará utilizar las políticas monetaria y fiscal para tratar de influenciar sobre el resultado electoral.

Ya sobre el cierre, Milei destacó el hecho de que Elon Musk asuma en los Estados Unidos una tarea similar a la que el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, realiza en la Argentina, y volvió a plantear una mirada a futuro.

«Nosotros queremos que Argentina vuelva a ser un país donde se premie la innovación en lugar de castigarla; queremos que Argentina vuelva a ser un país, donde arriesgarse para solucionar problemas a otros sea recompensado y no motivo de escarnio público; queremos que Argentina vuelva a ser un país con reglas económicas claras e idénticas para todos; queremos que la Argentina pueda volver a acceder a la tecnología de punta a precios competitivos; queremos que los ciudadanos de este país aprovechen su espíritu creativo para crecer en lugar de tratar de sobrevivir; queremos volver a abrazar el capitalismo para que el capitalismo nos vuelva a abrazar a nosotros y no vamos a parar hasta lograrlo», aseveró.