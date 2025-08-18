Milei se mostró con Petri tras la confirmación de su candidatura en Mendoza

Después de conocerse que el ministro de Defensa, Luis Petri, será primer candidato a diputado nacional por Mendoza, el presidente Javier Gerardo Milei se mostró junto al funcionario libertario de origen radical en un almuerzo de camaradería organizado en el Regimiento de Granaderos a Caballo.

Fue el propio Petri quien compartió una foto en la que se los ve a ambos vestidos con el uniforme militar en una oficina delante de un retrato del libertador Don José de San Martín en el día que se conmemora su paso a la inmortalidad.

«Con el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y Presiente de los argentinos @JMilei en Casa Rosada a minutos de compartir un almuerzo con el querido Regimiento de Granaderos a Caballo, en un nuevo aniversario de la partida de nuestro padre de la padre de la patria, el General José de San Martin!“, escribió el mendocino.

El presidente Milei reposteó la publicación de Petri, quien además participó de un homenaje a San Martín en la Catedral Metropolitana. “Junto a los @Granaderosarg iniciamos este nuevo aniversario del paso a la inmortalidad de nuestro Padre de la Patria, honrándolo con una ofrenda floral en la Catedral Metropolitana, donde descansan sus restos. 175 años después, el Gral. San Martín sigue siendo modelo para todos los argentinos. Por él somos libres y por él defendemos esa libertad como el mayor regalo y el más valioso tesoro. ¡Viva nuestro Libertador! ¡Viva la Patria que nos legó!“, escribió el ministro.

Petri confirmó ayer que será candidato en Mendoza por lo que se infiere que en diciembre dejará el Gabinete. Se desconoce, de momento, su sucesor en Defensa. “Hoy firmé mi candidatura a diputado nacional por Mendoza. Es mucho más que un paso personal: es el resultado de una gestión que, junto al Presidente @JMilei, reivindicó a nuestras Fuerzas Armadas, recuperó el orgullo de la Nación y puso en marcha la reconstrucción de la Argentina sobre las bases de la libertad, el orden y el coraje”. anunció el mendocino.

“Desde el 10 de diciembre demostramos que se puede gobernar con firmeza, que se puede enfrentar a la decadencia y empezar a ganar batallas históricas. Ahora, la próxima se dará en el Congreso de la Nación, donde se definen las leyes, los presupuestos y el rumbo que marcará el destino de nuestro país por las próximas décadas. En el Congreso se da la madre de todas las batallas. Por eso, ahí voy a estar, defendiendo sin concesiones las ideas de la libertad, el mandato de cambio que nos dieron los argentinos y el orgullo de representar a Mendoza. Porque vinimos a cambiar la Argentina para siempre y lo vamos a hacer. VIVA LA LIBERTAD CARAJO”, agregó.

El posteo provocó la reacción del presidente Milei quien, en otra publicación en X, celebró el ingreso de Petri -que había sido candidato a vicepresidente en las elecciones nacionales de 2023 en fórmula con Patricia Bullrich- acompañando otro posteo de su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia.

“Desde el 22 de octubre de 2023, Luis viene trabajando junto a nosotros, defendiendo con determinación las ideas de la libertad y enfrentando, desde el Ministerio de Defensa, a quienes durante años desprestigiaron a nuestras Fuerzas Armadas y debilitaron nuestra soberanía.