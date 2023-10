Milei se mostró dispuesto a negociar con JxC para «terminar con el kirchnerismo»

«La elección que tenemos por delante es muy clara: o cambiamos o nos hundimos», expresó el candidato de La Libertad Avanza desde el búnker, tras el segundo puesto en los comicios presidenciales que le dan la chance de acceder al balotaje junto a Sergio Massa.

El candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, se mostró este domingo dispuesto a «barajar de nuevo» para «terminar con el kirchnerismo», tras quedar en segundo lugar este domingo en los comicios generales.

«Dos tercios de los argentinos votaron un cambio, una alternativa a este gobierno. Vengo a dar por terminado el proceso de agresiones y ataques, estoy dispuesto a barajar de nuevo con el objetivo de terminar con el kirchnerismo. La elección que tenemos por delante es muy clara: o cambiamos o nos hundimos», expresó Milei desde el búnker.

La candidata a vicepresidente de La Libertad Avanza (LLA), Victoria Villarruel, dijo que el segundo puesto obtenido por esa fuerza en las elecciones representa una «victoria» y afirmó que en la segunda vuelta prevista para el 19 de noviembre esa fuerza irá por la «epopeya».

«En noviembre vamos por la epopeya, para darle al último argentino la chance de respetarle su libertad, que respeten su propiedad, que haya justicia y educación. En el balotaje vamos por el triunfo, vamos por todo con la alegría», dijo Villarruel en declaraciones en el búnker de LLA.

Escrutado poco más del 90 por ciento, Javier Milei obtenía el segundo puesto con el 30,19 por ciento de los votos, superado en primer lugar por Sergio Massa con el 36,29 por ciento de los sufragios.

«Estamos contentos de que le estamos peleando al oficialismo en parte de su electorado, si no también estamos planteando el debate de ideas. Para nosotros es una victoria. Éramos un grupo de ciudadanos que no teníamos voz, ahora los millones que nos votaron tienen esperanza», aseveró Villarruel.

Finalmente, la dirigente -en diálogo con Télam- aseguró que Milei está «súper fuerte» y añadió: «Estamos muy contentos de verdad. En dos años logramos lo que no logró nadie en este país».