Milei se reunió con directora del FMI, tras pedido del organismo de avanzar en la liberación del cepo

En el marco de su participación como invitado a la cumbre del G7, el presidente Javier Milei se reunió este viernes con la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, con quien volvió a conversar sobre el plan económico que lleva adelante y la meta del Gobierno de liberar el cepo, algo que también reclamó la entidad financiera. “Fue un muy buen encuentro”, dijeron.

En el lujoso complejo hotelero Borgo Egnaza, donde se está realizando desde el jueves el encuentro de los mandatarios de los países más desarrollados del mundo, el jefe de Estado argentino habló a solas con la titular del organismo multilateral de crédito.

Según pudo saber este medio, el encuentro se demoró debido al retraso general de todas las actividades programadas para este día, pero de todas formas se realizó, tal como estaba previsto y en un contexto favorable para Milei, que logró que se aprobara la Ley Bases en el Senado y viene logrando una inflación a la baja.

Además, se dio un día después de que el Fondo informara que su staff aprobó la octava revisión del programa de Facilidades Extendidas (EFF) de la Argentina y autorizó un desembolso de casi 800 millones de dólares para el país.

En la cuenta oficial que difunde actividades y comunicados del Gobierno publicaron un breve video del cónclave en el que Milei y Georgieva intercambian unas palabras:

JM: “Qué placer enorme. Siempre hablar con usted. Siempre es un placer encontrarla”.

KG: “Lo mismo digo. Lo mismo digo”.

JM: “Siempre me encantan las reuniones porque es híper transparente y creo que conectamos desde la transparencia. Es un buen punto”.

KG: “Si, si, creo que lo hacemos. Creo que la otra forma en que nos conectamos es que ambos amamos la economía y nos amamos”.

JM: “Exacto. El otro día estaba en una cena con un profesor. ¿Y de qué hablan? De economía. Porque a los liberales les encanta hablar de economía”.

KG: “Exactamente. A mi también”.

JM: “Y está claro que los que lo disfrutamos. Creo que lo probamos también en las charlas”.

Tal como anticipó este medio, el Gobierno busca en estos momentos avanzar en una nueva negociación con el Fondo para tratar de lograr un nuevo préstamo, que se calcula que debería ser de unos 15 mil millones de dólares, para acelerar la salida del cepo y la reactivación de la economía.

Sobre este punto, de hecho, hubo coincidencia, ya que este mismo viernes la subdirectora gerente de la entidad, Gita Gopinath, le reclamó a la gestión libertaria, a través de un comunicado, flexibilizar la política cambiaria, reducir subsidios y ampliar el impuesto a las Ganancias.

“Se han logrado avances impresionantes para lograr el equilibrio fiscal general y ahora se debe dar prioridad a seguir mejorando la calidad del ajuste. Se deben continuar los esfuerzos para reformar el impuesto a la renta personal, racionalizar los subsidios y los gastos tributarios y fortalecer los controles del gasto”, expresó la funcionaria del FMI.

Milei y Georgieva se habían visto tan solo unas horas antes, en la sala donde se desarrolló la sexta sesión de trabajo conjunto del grupo, en la que se debatió principalmente sobre la inteligencia artificial y sus potenciales riesgos, pero también sobre energía y las relaciones con África y las naciones del Mediterráneo.

En esa oportunidad, los dos conversaron brevemente y de manera distendida e informal, e incluso se fotografiaron sonrientes. Luego, se reencontraron para la tradicional foto de familia ampliada, en una de las plazas del complejo.

Para la imagen, Milei se ubicó en el extremo derecho de la tarima, en la que también estaban los otros presidentes invitados, el de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa; de Kenia, William Ruto; de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan; de Argelia, Abdelmadjid Tebboune, y de Mauritania, Mohamed Ould Ghazouani.

También estuvieron el primer ministro de India, Narendra Modi; el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salmán; el Rey Abdalá II bin Al Hussein de Jordania; el Papa Francisco; Georgieva y la titular del Banco Mundial, Ajay Banga, además de todos los miembros del G7.

La última vez que Milei y Georgieva habían estado juntos fue el 17 de enero último, cuando conversaron en el Foro Económico de Davos y el Presidente le ratificó su decisión política de aplicar un fuerte plan de ajuste para terminar la inflación y el déficit fiscal.

Desde ese momento hasta la fecha, el oficialismo logró cumplir con su objetivo y, según los datos del Indec, el índice de incremento de los precios mayoristas vienen cayendo y el último dato registrado, el de mayo, marcó una suba del 4,2 por ciento.

Por otro lado, en la única hora que tuvo para los encuentros oficiales, Milei también tuvo una bilateral Ajay Banga, que está al frente del Banco Mundial, y tenía en agenda otras dos, con Meloni y Macron, las cuales no estaban confirmadas que hayan sucedido.

A la primera ministra italiana, que lo invitó a la cumbre y lo saludó con un afectuoso abrazo cuando arribó, ya la había visto en Roma el 12 de febrero pasado, en el marco de una gira que también lo llevó al Vaticano, donde tuvo una audiencia con el Papa Francisco.

Luego de esta jornada extensa, el Presidente pasará sus últimas horas en Italia distendido en el hotel en el que se aloja, cerca de la ciudad de Monopoli, ya que no va a asistir por la noche al espectáculo musical a cargo del reconocido cantante Andrea Bocelli, ni tampoco al brindis y la cena ofrecida por Meloni en uno de los restaurantes de Borgo Egnazia.

Ya el sábado por la mañana, a las 8:30 (hora local, las 3:30 de la madrugada de Buenos Aires) Milei volverá a abordar el avión presidencial junto a su comitiva para trasladarse a Zúrich. De allí, viajará por tierra hasta la ciudad de Bürgenstock, para participar de la Cumbre Global por la Paz, organizada por su par de Ucrania, Volodomir Zelensky