«Milei se tiene que dejar acompañar»

El expresidente Mauricio Macri escoltó a la candidata a legisladora por la Ciudad de Buenos del PRO, Silvia Lospennato, por las calles del barrio porteño Villa Pueyrredón, y deslizó una peculiar frase al sostener que el presidente Javier Milei «no se deja acompañar».

En una panadería de la zona, luego de que la propietaria del local, con quien se fotografió y compartió coquitos le pidió que «acompañe» al libertario, Macri respondió: «Lo estoy intentando, pero se tiene que dejar acompañar».

Previamente, la mujer le había revelado que las ventas estaban «muy tranquiladas», y se había quejado por los aumentos en los productos». «Me jodés, no se puede creer. ¿Cómo puede ser? La gente se vuelve loca, no puede aumentar por apenas una suba del 10% del dólar por las dudas», respondió el expresidente. Lospennato por su parte, añadió: «Es una cosa increíble lo que aumentaron los huevos».

Ambos referentes del PRO recorrieron los comercios de la cuadra, y en un local de lencería, en diálogo con el propietario, Macri planteó: «Toda la cuadra me dijo que no vende nada, vos sos el primero». El vendedor, por su parte, retrucó que su comercio está activo, y planteó que el «país está bien», pero que hay que «acostumbrarse a vivir sin inflación».

El titular del PRO toma protagonismo en la campaña que lleva a Lospennato de candidata y que enfrentará al vocero presidencial, Manuel Adorni, el elegido por La Libertad Avanza para competir por la composición de la Legislatura Porteña. Laura Alonso, denunció que «dos personas que parecían ser de la Secretaría de Trabajo» de la Nación habrían vandalizado un contenedor de basura para contribuir a la campaña contra el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Asimismo, explicó en declaraciones radiales: «Se presentó la denuncia judicial y se detuvo a una persona en Caballito que se había dedicado a sacar la basura de un contenedor y distribuirlo por todas las calles».

«Hay personas que son enviadas a reventar los contenedores y dispersar la basura», garantizó, y sumó: «Habría algunos actos vandálicos que no tienen que ver con la vida diaria de las personas que revuelven la basura para sobrevivir».