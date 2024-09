Milei sobre la pobreza: “Aquí los datos que no quieren ver los kukas”

Un día después de conocerse que la pobreza llegó a 52,9% en el primer semestre de 2024, Javier Milei salió este viernes a sostener que en realidad su gobierno logró una baja en esa tasa entre el primer trimestre y el segundo del año. “Aquí los datos que no quieren ni ver los kukas”, escribió el Presidente contra el kirchnerismo, junto con dos gráficos que muestra la evolución semestral y trimestral.

“Aquí los DATOS que no quieren ni ver los KuKas… estimaciones de pobreza e indigencia en frecuencia trimestral a cargo de la UCA”, introdujo Milei en un mensaje que publicó este viernes en su cuenta de X.

Allí se ven dos gráficos, con las curvas de evolución de las tasas de indigencia y de pobreza, elaborador por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, con base en microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares e informes del INDEC.

En el de pobreza la barra del primer semestre de 2024 muestra el 52,9% que informó el INDEC el jueves. Pero distingue entre el primer y el segundo trimestre. Esa evolución expondría una baja en la tasa: 54,8% en los primeros tres meses y 51% en el segundo trimestre, por encima todavía del 45,2% del último trimestre de 2023.

Esa variación es la que el Gobierno y militantes de redes sociales afines a los libertarios vienen exhibiendo en las redes sociales, como signo de una aparente mejora en las condiciones económicas durante el gobierno de Milei. Una versión que, sin embargo, desde la oposición rechazan.

“No sólo desconocen la relación causa y efecto intertemporal del horror que causa el populismo sino que son tan torpes que no pueden leer una serie”, acotó Milei, en un mensaje dirigido al kirchnerismo, principales críticos del dato que publicó el INDEC este jueves y que produjo en las redes una guerra de trending topics: de un lado sostuvieron que el 52,9% era por el “Massazo” -por la gestión de Sergio Massa en Economía- y del otro afirmaron que la responsabilidad es “toda de Milei”.

Desde el Gobierno había sido el Ministerio de Capital Humano el que impulsó la explicación oficial de por qué, pese al dato del INDEC, el gobierno de Milei está haciendo bajar la pobreza. Apuntaron al mismo dato intermedio que sacó a relucir este viernes el Presidente.

De acuerdo al Sistema de Información, Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales (SIEMPRO) cuyos datos difundió la ministra Sandra Pettovello, la pobreza alcanzó un pico del 54,8% en el primer trimestre de 2024, pero cayó al 51,0% en el segundo trimestre, lo que significa una recuperación de 3,8 puntos porcentuales. “La comparación, que en términos estrictos no es metodológicamente correcta (por estacionalidad de los ingresos), es aún más favorable si consideramos que en los primeros trimestres están incorporados los aguinaldos entre los ingresos declarados y en los segundos no”, añadió Pettovello.

La jefa de Capital Humano explicó que esa tendencia a la baja responde a la “efectividad del plan económico” de Milei, que “logró una reducción de la inflación” y permitió la “recuperación de los salarios”.

En su mensaje, la ministra concluyó: “La expectativa es que esta recuperación se mantenga en los próximos trimestres, señalando un avance en la lucha contra la pobreza”.