Milei sobre Spagnuolo y supuestas coimas: «Lo que dice es mentira, lo vamos a llevar a la Justicia»

El presidente Javier Milei se refirió por primera vez de forma explícita al ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, y aseguró que sus dichos sobre pagos de coimas, que involucran a su hermana Karina, secretaria General de la Presidencia, son «mentira».

«Todo lo que dice es mentira, lo vamos a llevar a la Justicia y probar que mintió», sostuvo el jefe de Estado durante una caravana de campaña en Lomas de Zamora y consultado por la señal C5N.

El Presidente, que iba a bordo de una camioneta junto a su hermana, el diputado José Luis Espert y Sebastián Pareja, hizo esa única declaración cuando comenzaba el acto que debió ser interrumpido súbitamente tras recibir agresiones de parte de público opositor.

Si bien nunca se había referido de manera directa al caso de presunta corrupción, el pasado lunes, en Junín, provincia de Buenos Aires, al presentar a los candidatos para las elecciones legislativas nacionales, deslizó respuestas sobre el caso.

Esa noche, con intención más general, Mieli le achacó al kirchnerismo tener el objetivo de «generar caos e inestabilidad» durante la campaña electoral. Además, acusó al mismo sector opositor de buscar dañar al Gobierno y describió cómo en el Congreso tienen predominio los K.

«Tenemos que tomar conciencia que hoy el Congreso está secuestrado por el kirchnerismo y desde allí intentan todas las semanas hacernos volar por los aires, pero no lo van a lograr», dijo.

Luego, prosiguió con su crítica al sostener que «están tan disociados de la realidad y de la voluntad popular que avanzan constantemente con propuestas cuyo único objetivo es aumentar el gasto público». «Buscan devolvernos al sendero nefasto del déficit fiscal», añadió antes de que bajasen aplausos desde las butacas que captaron su atención.

Milei asintió con la cabeza con una frase que le llegó desde el público y respondió: «Por eso, digamos, están molestos porque les estamos afanando los choreos».

Más aclamaciones llegaron desde las butacas y el mandatario, sonriendo, agregó: «Que se sigan riendo entonces». El público rió, aplaudió y el Presidente prosiguió con su discurso sin tomar nota del fallido que había cometido. Sin embargo, con respecto a la presunta trama de coimas, el Presidente fue contundente al demostrar públicamente su apoyo a su hemana y funcionaria.

En el inicio de su discurso, tras dedicarle breves palabras de aliento y agradecimiento a los diferentes candidatos de La Libertad Avanza que competirán el próximo 7 de septiembre o en las nacionales de octubre, el Presidente le dedicó un momento a su hermana Karina Milei, quien quedara en el centro de los cuestionamientos por el rol que se le atribuyó en los audios del escándalo.

«Gracias, jefe», dijo y pidió «una gran ovación» para ella, hacedora -según destacó- de la nacionalización del partido y señalada en el caso.

Minutos antes de las declaraciones del Presidente, en la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, expuso ante los legisladores sobre el caso y dijo: «Mientras que el Congreso Nacional sancionaba una Ley de Emergencia en Discapacidad que implica el despliegue de recursos económicos que el Estado hoy no dispone, se orquestó una operación política divulgando unos supuestos audios del ex Titular de la Agencia Nacional de Discapacidad».

Y siguió: «Que quede claro: tanto la aprobación de leyes que demandan recursos que quiebran el equilibrio fiscal, como la difamación de funcionarios con acusaciones no fundamentadas, forman parte de un mismo patrón: el accionar de un pequeño grupo de personas que, en esta nueva Argentina, ya no tienen lugar».

Además, acusó al kirchnerismo de querer desestabilizar al Gobierno.

«Están quienes aún intentan frenar estas medidas de eficiencia, simplificación y ahorro fiscal. Queda muy claro que detrás de esta jugada malintencionada se esconde nuevamente ese intento desestabilizador que no hace más que revelar sus verdaderas intenciones», sostuvo Francos en su discurso.

Y agregó: «Pero nosotros no titubeamos ante los compromisos que asumimos: seguir trabajando con responsabilidad y transparencia, buscando siempre el bienestar de todos los argentinos».