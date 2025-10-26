Milei tras la victoria: «Hoy comienza la construcción de la Argentina grande»

El presidente Javier Milei le agradeció a los argentinos por el desarrollo de los comicios y el uso del nuevo sistema de votación, luego del triunfo electoral de La Libertad Avanza en las elecciones de medio término.

Agradezco a «todos los argentinos por esta nueva elección y por la maravillosa elección que se hizo estrenando un nuevo sistema de votación», dijo el presidente desde el búnker de LLA y destacó que con la boleta única de papel porque «termina con la trampa». «Estamos a favor de un sistema democrático transparente», señaló el Presidente

«Hoy comienza la construcción de la Argentina grande», enfatizó luego de señalar lo «qué lindo que le queda el violeta a Argentina». «Quiero agradecer a los 10 millones de argentinos que nos han acompañado», señaló Milei.

El Presidente también agradeció uno a uno a los integrantes de su Gabinete por la victoria electoral de La Libertad Avanza, que consiguió el 40,79% de los votos a nivel nacional.