El Gobierno de Javier Milei atravesó una de las semanas más complicadas desde su asunción en diciembre 2023, cargada de cuestionamientos por la derrota legislativa en la provincia de Buenos Aires y la suba del dólar. Sin embargo, el economista y diputado nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) Martín Tetaz remarcó la labor del equipo económico para bajar la inflación, aunque cuestionó la falta de acuerdos políticos en el Poder Ejecutivo.

”Yo no tengo dudas de que este gobierno va a estabilizar. La tormenta con el tipo de cambio y la recesión van a durar hasta las elecciones. Pero Milei va a ser el tipo que terminó con la inflación en la Argentina“, aseguró el economista en diálogo con A Confesión de Parte, el programa que conduce Romina Manguel en FM Milenium.

En ese sentido, señaló que desde Casa Rosada se “canchereó la situación” y sostuvo: “Yo tenía más expectativas en la economía y menos en la política. En el 2024 me sorprendieron en la política, porque demostraron tener una capacidad de construcción política que nunca pensé que iban a tener”.

“Pensá que llegaron con 37 diputados y 7 senadores, y cuatro meses después, estaban llevando una ley de las más importantes que aprobó un Gobierno en el arranque de un mandato. Así que me llamó la atención la capacidad de construcción política”, agregó.

Sin embargo, cuestionó que en el Gobierno “hicieron un diagnóstico que les salió mal” y continuó: “Creyeron que la economía iba a mantenerse estable hasta las elecciones. Tomaron una serie de decisiones con el dólar a mil cien, con la economía creciendo al siete por ciento interanual y con la tasa de interés en treinta y el riesgo país en quinientos sesenta puntos enero, febrero de este año. Con ese escenario, dijeron: ‘Nosotros arrasamos’”.